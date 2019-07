Việc cần làm để phòng bệnh sốt xuất huyết khi hàng nghìn ổ dịch bùng phát ở miền Nam, cả nước có 6 trường hợp tử vong

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra và có thể gây thành dịch. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh.

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có màu đen, thân và chân có những đốm trắng thường được gọi là muỗi vằn. Đặc biệt chỉ có muỗi cái mới có thể chích người và truyền bệnh. Muỗi vằn cái đốt người vào ban ngày, chủ yếu là vào sáng sớm và chiều tối. Chúng thường trú đậu ở các góc/xó tối trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và các đồ dùng trong nhà.