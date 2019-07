Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở hai miền Nam - Bắc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, đã có 8 trường hợp tử vong

Theo báo cáo từ Viện Pasteur TPHCM, tại 20 tỉnh thuộc khu vực các tỉnh phía nam, trong tuần thứ 26 của năm 2019 (24-30/6/2019) đã có 2.591 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết dengue được phát hiện, giảm 4% so với tuần thứ 25 (2.708 người) và cao hơn cùng kỳ năm 2018 68% (1.43 người). Nguồn tin của Viện Pasteur TPHCM cũng cho hay, trong tuần cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết dengue. Như vậy tính từ đầu năm đã có tất cả 8 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.



Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết tăng cao, tại khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh các buồng bệnh cũng trở nên quá tải. Theo đó, tính từ đầu tháng 6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 800 ca sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Tổ chức 94 chiến dịch phun hóa chất tại 13 quận, huyện.

Hiện bệnh viện đang điều trị cho 151 bệnh nhân sốt xuất huyết trong đó có 25 trẻ em. Trong số các trường hợp nhập viện, có 10 ca nặng đang phải nằm phòng hồi sức tích cực và thở máy. Ngoài lượng bệnh nhân của thành phố, BV cũng tiếp nhận các bệnh nhân ở các địa phương khác về khám và điều trị như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội trong tuần 27 (1/7-7/7/2019), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 178 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Cộng dồn từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố có 998 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và không có tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận huyện, 241/584 xã phường. Hiện tại còn 92 bệnh nhân đang điều trị (chiếm 9,2%).

Tính từ đầu năm 2019 đến nay đã có tất cả 52.618 người mắc bệnh sốt xuất huyết dengue và cao hơn cùng kỳ năm 2018 137% (22.250 người).



Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Tổ chức 94 chiến dịch phun hóa chất tại 13 quận, huyện.

Theo các chuyên gia nhân định hiện nay tình hình thời tiết duy trì ở mức nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C, dự báo có nhiều ngày mưa trong tuần. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue, và thực tế kết quả giám sát các tuần gần đây đều có xu hướng tăng cao.

Các hoạt động phòng chống dịch sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội triển khai trong tuần tới là tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát phát hiện bệnh nhân, giám sát tác nhân gây bệnh, giám sát véc tơ và côn trùng truyền bệnh, giám sát vệ sinh môi trường và các yếu tố gây dịch. Giám sát công tác xử lý ổ dịch tại các đơn vị quận, huyện, thị xã.