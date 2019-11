Hai nhóm choai choai đất Cảng “hỗn chiến” vì cùng thích một bạn gái

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h15 ngày 21/11, Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cổng bắc số 1 chợ Quán Toan xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Quán Toan đã triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Hai nhóm thanh niên cầm tuýp sắt, gậy gỗ truy đuổi nhau vì một cô gái (ảnh cắt từ clip).

Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng công an, 2 nhóm thanh niên đã mau chóng lên xe mô tô, cầm theo hung khí bỏ chạy. Bị lực lượng công an truy đuổi đến ngã tư khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, các thanh niên này đã vứt lại hung khí gồm: 1 ống kim loại đập dẹp đầu, dài 1,2m; 4 đoạn gậy gỗ.

Công an phường Quán Toan cũng đã tạm giữ, đưa về trụ sở 5 đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận phối hợp Công an phường Quán Toan khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng tham gia đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh D. (SN 2003, trú tại tổ Nguyễn Văn Túy, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) và Mai Nhân Đ. (SN 2001, trú tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) lên facebook nói xấu nhau, hẹn nhau ra khu đô thị Quán Toan “nói chuyện”.

Đến khoảng 19h30, Mai Nhân Đ. điện thoại gọi nhóm của mình gần chục người đến từ phường Quán Toan, quận Hồng Bàng và 2 xã Đồng Thái, Nam Sơn, huyện An Dương gặp nhau tại ngã tư Long Thành, rồi đến khu đô thị Quán Toan, chia vào hai quán nước ngồi chờ sẵn.

Đến khoảng 21h thì nhóm của Nguyễn Minh D. toàn thiếu niên choai choai từ 14 đến 17 tuổi cũng đến từ các địa bàn quanh khu vực, mang theo 1 ống kim loại bẹp đầu, dài 1,2m; 4 đoạn gậy gỗ tập trung tại khu vực quán nước mà nhóm của Đ. đang ngồi uống nước.

Khi gần đến nơi, D. một mình đi vào quán gặp Đ. để nói chuyện, nhóm đi cùng D. đứng cách xa khoảng 30m để trông chừng. Khi gặp mặt, D. dùng tay đánh Đ., nhưng Đ. tránh được và lấy cốc nước ném D..

Thấy ồn ào, nhóm của D. từ ngoài xông vào thì nhóm của Đ. bỏ chạy. Nhóm của D. lên xe mô tô định đuổi theo thì bị lực lượng Công an phường Quán Toan kịp thời có mặt, truy bắt, đưa về trụ sở xử lý.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ, triệu tập các đối tượng có liên quan để lập hồ sơ xử lý.