Bình Dương: Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu hàng chục người dùng gạch đá, vỏ chai bia ném vào nhà dân để... "giải trí"

Những ngày qua, người dân ở các tuyến đường như Chiêu Liêu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An) đến trình báo cơ quan chức năng về việc đêm khuya thường xuyên có hàng chục đối tượng chạy xe nẹt pô, hò hét trước nhà.

Không dùng lại, các đối tượng còn dùng gạch, đá, chai bia ném vỡ cửa kính, kính chắn gió ô tô đậu trong nhà gây thiệt hại về tài sản và khiến người dân bất an, lo lắng.

Sau khi điều tra và xem trích xuất camera, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Dĩ An đã phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp tiến hành rà soát và truy xét các đối tượng tiến hành tổ chức mật phục trên nhiều tuyến đường.

Cuối cùng, công an đã bắt được Lê Tuấn Cường (17 tuổi, quê Bình Dương) và Thái Thị Mỹ Trâm (17 tuổi, quê Thanh Hóa).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi và cho biết lý do chỉ để... cho vui. Nhóm có khoảng 10 người, từ 22h đêm đến 3h sáng sẽ tụ tập uống trà sữa. Sau đó bày ra trò dùng hung khí ném vào nhà mọi người. Các hoạt động này được tổ chức, rủ rê bởi một đối tượng tên Phúc Đoàn, 16 tuổi.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.