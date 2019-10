Hai người quê Nghệ An thương vong do hỏa hoạn khi đang lao động tại nước ngoài

Tối 30/10, ông Ngô Trí Chính, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đã nhận được thông tin từ công an tỉnh và người lao động báo tin chị Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) tử vong ở Malaysia do hỏa hoạn.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, vào trưa 29/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực của chị Th. khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hộ chiếu của hai người gặp nạn

Liên quan đến vụ việc, anh Hoàng Văn Dương (42 tuổi, quê thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) cũng bị bỏng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Sultanah Aminah (ở Johor Bahru, Johor, Malaysia).

Hiện, người thân đang làm thủ tục để sang Malaysia chăm sóc anh Dương.