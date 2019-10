Vụ cậu xâm hại cháu ruột đến có thai rúng động dư luận: Thay đổi tội danh người cậu

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can với Lê Văn Chưa (45 tuổi, ngụ ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) từ tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" chuyển sang tội "Hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo Cơ quan CSĐT, trước đây, cháu N. T. L. (sinh năm 2005) sống cùng cha mẹ ruột tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2009, mẹ qua đời, L. tiếp tục sống cùng cha tại đây. Năm 2014, cha cháu L. đột ngột qua đời, L. mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Sau khi cha mất, L. được hết người này rồi đến người kia nuôi dưỡng. Đến khoảng tháng 5/2014, cháu L. được cậu ruột là Lê Văn Chưa đưa về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tại đây, cháu L. sống cùng cậu, bà ngoại (81 tuổi) và anh ruột là Nguyễn Chí K. (sinh năm 2002).

Chưa không có vợ con, sống với mẹ già. Hằng ngày, Chưa đi làm ruộng, nuôi bò mướn hoặc ai thuê gì mần nấy. Cuộc sống gia đình Chưa rất khó khăn, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào Chưa.

Khoảng cuối tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, Chưa có hành vi quan hệ tình dục với cháu L. nhiều lần tại phòng ngủ của L. vào ban đêm.

Sau nhiều lần xâm hại tình dục cháu ruột, thấy L. chảy máu cam nhiều nên Chưa mua thuốc cho L. uống.

Đến ngày 17/6/2019, L. tiếp tục chảy máu cam nên Chưa dẫn L. đến Trạm Y tế xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) để khám và được bác sĩ thông báo cháu L. có thai khoảng 21-22 tuần tuổi.

Sau đó, Chưa dẫn cháu L. đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để phá thai, nhưng thai lớn không phá được.

Ngày 18/6/2019, Chưa tiếp tục dẫn cháu L. đến Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) để phá thai và bệnh viện đã trình báo cơ quan công an.

Sau đó, Chưa được đưa về Công an phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) để làm việc và sau đó được di lý về Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 26/6/2019, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định trưng cầu giám định Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh giám định kiểu gen (AND) bào thai.

Ngày 1/7/2019, Phân viện Khoa học hình sự có bản kết luận giám định: Lê Văn Chưa và N. T. L. là cha mẹ ruột của bào thai do N. T. L. sinh ra ngày 26/6/2019 với xác xuất 99,999%.

Tại cơ quan điều tra, Chưa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.