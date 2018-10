Hà Nội vào mùa cốm và 4 món ngon không ăn chỉ có thiệt

Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc nói chung đang vào mùa cốm. Dù hiện nay với tủ lạnh, tủ đông, người ta có thể giữ cốm ăn cả năm, nhưng nói gì thì nói, làm sao thứ cốm đông lạnh có thể so với thứ cốm đúng mùa, những hạt cốm xanh non, thơm ngan ngát mùi sữa của lúa non.

Mua được vài lạng cốm mới về, nó hân hoan trong lòng vì chạm được món quà của mùa thu, ăn được món ngon đúng vụ. Hơn cả, là sự thỏa mãn cái đợi chờ, cái thú mùa nào thức nấy.

Thực ra cốm bản thân đã như người con gái đẹp căng tràn nhựa sống, chẳng cần tô phấn điểm son đã khiến người ta mê mệt. Cốm cũng thế, miếng cốm thơm thảo, ăn vào ngọt lừ trong cổ họng, thoang thoảng vị sữa, chỉ cần ăn không cũng đã đủ ngon lắm rồi. Nhưng ăn mãi một món hoài cũng chán, nên người ta còn nghĩ ra nhiều món ngon từ cốm để ăn cho thật đã.

Cốm chấm hồng, chấm chuối

Chuối, hồng là những món quà kinh điển để sánh với với cốm. Bản thân cốm, hồng, chuối để riêng đã đủ hấp dẫn, nhưng khi chúng kết hợp với nhau lại càng ngon, càng gây thương nhớ.

Chuối để ăn cùng cốm phải là chuối trứng cuốc, nghĩa là chuối chín kĩ, vỏ đã lốm đốm thâm, hồng phải là hồng đỏ loại chín mềm. Chọn được quả ưng ý, khi đó bóc vỏ chấm đẫm cốm rồi đưa vào miếng chậm rãi nhai, sẽ "nghe" thấy cả một mùa thu thơm thảo lan ra trong khoang miệng.



Cái ngọt của chuối, của hồng quyện của cái mềm dẻo, thơm của cốm khiến những quà bình dân nhất trở thành miếng ngon nhất, khiến người ta nhung nhớ mãi không thôi. Để rồi, cứ mỗi độ thu về, người ta lại phải gom đủ ngần ấy, dành ra một buổi nhàn nhã mà thưởng trọn vị đặc sản thu.

Chả cốm

Đa phần các món ăn từ cốm đều là món ngọt, trừ... chả cốm. Nghĩ kể cũng thú vị, chẳng biết ai là người đầu tiên táo bạo kết hợp một món thanh cảnh như cốm với thịt vốn chỉ nghe đã thấy phồn thực với nhau. Chỉ biết rằng, sự kết hợp này lại ăn ý đến bất ngờ và đem đến một món chả ngon thuyết phục.

Thành phần chính của món này chỉ gồm cốm với giò sống, có thêm thịt xay, nêm vừa gia vị rồi nặn thành từng chiếc nhỏ hoặc từng bánh lớn. Sau khi chả cốm đã đem hấp chín, khi nào ăn thì chiên ngập dầu cho vàng là đã có bữa ăn ngon lành. Chả cốm thường có vị nhạt hơn các một số loại chả khác, khi ăn, hạt cốm mềm dẻo, ăn rất lạ miệng.

Cốm xào

Cốm xào là món ăn tinh tế nhưng rất kì công. Thành phần chính là cốm, thêm nước dừa, dừa nạo, đường, nhưng để biến những hạt cốm thành khối cốm xào mềm, dẻo, thơm, nhưng khi cầm tay lại không dính không hề dễ dàng.

Cụ thể bạn sẽ cần rất nhiều công để canh lửa và đảo cốm liên tục cho cốm không bén, không bị vón cục. Cốm xào hoàn tất dẻo dẻo thơm thơm mùi cốm non kết hợp với độ ngọt và béo của dừa nạo làm nên một "bản hợp xướng" hoàn hảo cho vị giác. Ngày thu nhâm nhi miếng cốm xào, nhấp chén nước chè quả là thú vui vô cùng tao nhã.

Xôi cốm

Rõ ràng xôi cốm không phải loại xôi phổ biến, có thể dễ dàng tìm thấy ở các quán xôi bất cứ khi nào bạn thèm. Nhưng vào mùa cốm, nhân cốm đang nhiều, đang ngon, một số người vì muốn thưởng thức miếng ngon lại "lụi cụi" chịu khó nấu nồi xôi cốm cho cả nhà thưởng thức.

Xôi cốm là dạng xôi ngọt, ngoài thành phần chính là cốm, món xôi này còn có đậu xanh. Đậu xanh sau khi đồ sẽ được trộn cùng cốm hấp, thêm đường, dừa thành món xôi ngon khó cưỡng. Xôi cốm dẻo thơm với màu xanh bắt mắt kết hợp với màu vàng của đậu xanh, đan xen màu trắng của dừa nạo là món quà ẩm thực không nên bỏ qua mỗi dịp thu về.