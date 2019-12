Hà Nội tuyển sinh bổ sung vào 4 Trường THPT chuyên: Học sinh cần nắm rõ lịch thi và đáp ứng đủ những điều kiện sau

Vào đầu học kỳ II năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 11 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Thông tin chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên

Cụ thể, nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng một hướng dẫn chấm thi), học sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyển đi và trường chuyển đến.

Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi), học sinh phải tham dự thi tuyển bổ sung theo quy định tại Quy chế trường chuyên.

Sở GD&ĐT cũng hướng dẫn việc chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên. Đầu học kỳ II năm học này, trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10 và lớp 11 để chuyển sang lớp không chuyên hoặc trường không chuyên.

Theo đó, những học sinh thuộc diện sau sẽ buộc phải chuyển đi gồm: Học sinh lưu ban; xếp hạnh kiểm từ trung bình trở xuống; xếp loại học lực trung bình trở xuống. Sau đó, trường chuyên và lớp chuyên được phép tuyển bổ sung học sinh.

Đối tượng thi tuyển

Đối tượng dự thi sẽ gồm học sinh các trường THPT đã hoàn thành chương trình học kỳ I, lớp 10 đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 11 đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên. Học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của một trong 4 trường THPT chuyên trên.

Điều kiện thi tuyển

Cuối học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 học sinh có học lực xếp loại giỏi và hạnh kiểm xếp loại tốt.

Học sinh muốn dự thi môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 của môn đó từ 8,0 trở lên.

Điều kiện trúng tuyển

Học sinh trúng tuyển có điểm bài thi từ 7,0 trở lên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì Sở GD&ĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Lịch thi tuyển bổ sung vào trường chuyên



Lịch thi tuyển bổ sung học sinh lớp 10, 11 vào đầu học kỳ II năm học này diễn ra vào ngày 15/1/2020, tuy nhiên chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng môn chuyên, từng trường chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung hiện chưa được công bố.

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam chưa từng có học sinh yếu kém



Theo Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, việc tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10 và 11 năm nay do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì. Do đó, chỉ tiêu tuyển sinh bao nhiêu em, ở những môn học nào đều do Sở quyết định.

Sau khi tổ chức tuyển sinh, trường chỉ nhận học sinh trúng tuyển. Những năm trước, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đều đáp ứng được chương trình học, được đánh giá năng lực khá, giỏi và không có học sinh nào có học lực trung bình trở xuống. Vậy nên trường chưa từng loại học sinh nào.

Năm học 2019 – 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là 655 em, trong đó có 560 chỉ tiêu hệ chuyên cho 16 lớp 12 môn chuyên. Các em học sinh dự thi vào trường phải trải qua 4 bài thi bao gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và thi môn chuyên.

Các năm trước đây, việc sàng lọc học sinh được thực hiện bởi nhà trường nhưng năm nay, Sở GD&ĐT lại là đơn vị chủ trì.