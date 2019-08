Phú Thọ: Lợi dụng phụ huynh hay vắng mặt do đi làm, gã hàng xóm đồi bại xâm hại bé gái 7 tuổi nhiều lần mỗi khi em sang nhà chơi

Theo nguồn tin, ngày 11/8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba nhận được tố giác của gia đình cháu Q., sinh năm 2012, trú tại xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ về việc cháu Q. nhiều lần bị đối tượng Nguyễn Thiện, sinh năm 1985 trú tại khu 4, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba xâm hại tình dục.



Nhận được đơn trình báo, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Thiện để làm việc.

Đối tượng Thiện

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Do bố mẹ cháu Q. thường xuyên đi làm vắng nhà, không có ai trông nom cháu Q. Do vậy, cháu Q. thường xuyên đến nhà đối tượng để chơi cùng các con của đối tượng Thiện. Bằng thủ đoạn cho cháu Q. mượn điện thoại để chơi, đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại.

Theo đó, đối tượng thừa nhận, trong thời gian từ tháng 6/2019 cho đến nay đã có 3 lần giao cấu với cháu Q. Hậu quả, bộ phận sinh dục của cháu Q. bị tổn thương.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố, thu thập chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Thiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Sơn Cương cũng cho biết thêm, ở địa phương đối tượng Thiện chưa có tiền án, tiền sự. Nghề nghiệp tự do, đã có vợ và hai con.

Đồng thời, chính quyền địa phương, UBND xã, lãnh đạo huyện và Phòng Giáo dục đã tới nhà thăm hỏi động viên cháu và gia đình. Hiện tại cháu đã đi học bình thường.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.