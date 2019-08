Goo Hye Sun đúng là số đen, lâu ngày được lên truyền hình lại bị cắt sạch sóng chỉ vì tin ly hôn với chồng trẻ

Sáng ngày 18/8, làng giải trí châu Á chấn động với thông tin "cặp đôi vàng" Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun thông báo chuẩn bị ly hôn. Điều đáng nói, cuộc hôn nhân của cả hai được công chúng tung hô và ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào. Trong đoạn tin nhắn gây sốc mà Goo Hye Sun tiết lộ trên mạng xã hội, có thể thấy rằng "nàng cỏ" có ý níu kéo mối quan hệ này, còn Ahn Jae Hyun là phía chủ động muốn ly hôn và nói những lời lẽ cạn tình, cạn nghĩa.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun.

Tin tức về vụ ly hôn đã ảnh hưởng đến một số dự án có sự tham gia của cặp diễn viên. Đặc biệt, show truyền hình thực tế My little old boy mà Goo Hye Sun tham gia lên sóng tối 18/8 đã bị cắt gần hết. Cụ thể trong tập này, dàn khách mời đã tham gia thảo luận về cuộc sống của họ khi lập gia đình thì Goo Hye Sun chỉ xuất hiện và giới thiệu tên, nói ngắn gọn về ngoại hình của mình sau đó là các cảnh quay dành cho người khác.

Đội ngũ sản xuất chương trình My little old boy bộc bạch: "Chúng tôi biết được thông tin Goo Hye Sun quyết định ly hôn với Ahn Jae Hyun vào ngày mà chương trình dự kiến phát sóng. Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và chương trình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tin ly hôn này. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành chỉnh sửa một số chi tiết trong tập phát sóng tới".

Trước đó, ekip chương trình My little old boy đã tung ra đoạn preview với phần xuất hiện của Goo Hye Sun tiết lộ nụ hôn đầu tiên của cô và Ahn Jae Hyun trên xe hơi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, cặp đôi đưa ra thông báo chuẩn bị ly hôn.

Show My little old boy từng tung đoạn preview về Goo Hye Sun tiết lộ chuyện hẹn hò cùng với chồng trẻ.

Goo Hye Sun là ngôi sao của màn ảnh xứ Hàn qua nhiều phim truyền hình như Vườn sao băng, Đôi mắt thiên thần, Bác sĩ ma cà rồng. Cô kết hôn với đàn em kém 3 tuổi Ahn Jae Hyun năm 2016. Cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện cùng trong các show truyền hình thực tế và chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc đời thường của vợ chồng son. Tuy nhiên chỉ sau hơn 3 năm chung sống, bộ đôi lại thông báo chuẩn bị ly hôn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.