Goo Hye Sun bị ép tham gia show vợ chồng từng tạo nên danh tiếng cho Ahn Jae Hyun

Thông báo của Goo Hye Sun về việc chồng trẻ Ahn Jae Hyun đã thay lòng đổi dạ và muốn ly hôn trên Instagram đã khiến người hâm mộ và làng giải trí châu Á chấn động vì cả hai được xem là một trong những cặp vợ chồng đẹp nhất showbiz Hàn. Sau tuyên bố của Goo Hye Sun, nhiều người đã nhanh chóng tìm lại đoạn phỏng vấn của nữ diễn viên về lý do tham gia show Chuyện vợ chồng son, chương trình nhật ký hôn nhân đã góp phần tạo nên danh tiếng và hình mẫu của người đàn ông gia đình cho Ahn Jae Hyun cách đây 2 năm.

Theo như Goo Hye Sun tiết lộ thì nữ diễn viên không hề muốn tham gia chương trình vì ái ngại về việc cuộc sống hôn nhân đời thường bị công khai nhưng chính chồng trẻ Ahn Jae Hyun là người đã nài nỉ thuyết phục: "Thú thực là tôi cũng không rõ. Tôi từng bảo với chồng mình không muốn tham gia. Tôi nghĩ việc phát sóng cuộc sống hàng ngày của chúng tôi thực sự rất xấu hổ. Thế nhưng chồng tôi liên tục thuyết phục bảo "mình làm đi", đây sẽ là chương trình lưu giữ lại kỉ niệm đẹp cho cả hai. Vì vậy tôi đã hạ quyết tâm làm việc mà tôi rất không muốn làm".

Trong chương trình Chuyện vợ chồng son, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Ahn Jae Hyun được miêu tả nhưng một người đàn ông luôn yêu thương vợ mình và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Cả hai không ngần ngại thể hiện nhiều hành động tình cảm ngay trên sóng truyền hình.

Các máy quay được lắp đặt trong toàn bộ ngôi nhà đã ghi lại tất cả hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của đôi vợ chồng từ đùa nghịch, giận dỗi cho đến những nụ hôn ngọt ngào dành cho đối phương. Sau chương trình, Ahn Jae Hyun càng nhận được nhiều lời khen ngợi vì hình mẫu người chồng lý tưởng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến khán giả hụt hẫng trước thông tin ly hôn và sự thật lý do Goo Hye Sun tham gia gameshow này.

Tuy nhiên, đây không phải là chương trình duy nhất bị ảnh hưởng vì thông tin ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. My Little Old Boy, chương trình truyền hình được phát sóng vào Chủ Nhật hàng tuần trên SBS cũng đang lâm vào bế tắc khi Goo Hye Sun là khách mời chia sẻ câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng trong tập tối nay. Vào ngày 16/8, Goo Hye Sun gây chú ý khi tiết lộ nụ hôn đầu tiên của mình và Ahn Jae Hyun trong teaser giới thiệu tập phát sóng của My Little Old Boy: "Sau nụ hôn đầu trong xe hơi, em tiến đến skinship thêm lần nữa thì chồng em hét lên "em điên rồi" và thậm chí đã cố gắng thoát khỏi chiếc xe”. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày, trong lúc khán giả chưa kịp nghe câu chuyện hẹn hò thì cả hai lại thông báo ly hôn. Về phía Ahn Jae Hyun, nam diễn viên cũng từng liên tục thể hiện tình cảm bằng việc nhắn gửi "Bà xã, anh yêu em nhiều lắm" trong các chương trình thực tế hay trên sóng truyền hình trước khi thông tin ly hôn xuất hiện.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun là một trong những cặp phim giả tình thật của làng giải trí Hàn Quốc. Sau khi hợp tác trong phim Blood (Bác sĩ ma cà rồng) vào năm 2015, cả hai đã bí mật tìm hiểu sau phim đóng máy. Vào tháng 3/2016, cả hai bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò gây sốc cả làng giải trí châu Á và âm thầm kết hôn chỉ sau một tháng kể từ khi tin tức xuất hiện. Thế nhưng sau tất cả, công chúng lại một lần nữa thất vọng trước thông tin cặp đôi từng được xem là vợ chồng hạnh phúc nhất Kbiz quyết định ly hôn.