Thu Minh bật khóc khi nói về bé Gấu: Khi sinh con ra mẹ đã gặp biến cố lớn nhất đời, ôm con trong lòng mẹ chỉ biết khóc

Tối 21/6, thảm đỏ A DIVA YOU Awards 2019 và showcase I AM DIVA của Thu Minh đã diễn ra tại TP.HCM. Với chủ đề "Nổi loạn trong thời trang", thảm đỏ A DIVA YOU Awards quy tụ dàn sao Việt đình đám như Trấn Thành – Hari Won, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Minh Hằng, Quốc trường, Thu Trang - Tiến Luật, Tóc Tiên, Bảo Anh.

Sau thảm đỏ A DIVA YOU Awards, showcase I AM DIVA bắt đầu với không khí cực kì sôi nổi, khi các fan của Thu Minh liên tục hô to tên của nữ ca sĩ. Đúng với chia sẻ của mình là sẽ biến không gian sự kiện thành một vũ trường disco thời thượng, showcase của Thu Minh được DJ khuấy động bằng những giai điệu cực chất. Là showcase đầu tiên mà nghệ sĩ hát liên tục gần 20 ca khúc, Thu Minh mang đến cho khán giả loạt hit quen thuộc gắn liền với tên tuổi của cô như Bay, Đường cong, Taxi, Bóng mây qua thềm. Không chỉ khoe chất giọng đầy nội lực, nữ ca sĩ còn khiến khán giả phấn khích với loạt vũ đạo điêu luyện, quyến rũ.

Giữa chương trình, Thu Minh bất ngờ có chia sẻ xúc động về bé Gấu – con trai cưng của mình. Nữ ca sĩ tâm sự, bé Gấu chính là động lực để cô quay trở lại sân khấu, có được showcase ngày hôm nay. Thu Minh nhắn nhủ đến con trai: "Tôi biết, những lời bây giờ mình nói con sẽ không hiểu được nhưng chương trình hôm nay được thu lại, vì vậy, tôi muốn nói với Gấu để sau này bé lớn lên, học tiếng Việt xong sẽ hiểu được".



"Khi con mới sinh ra đời được vài tháng, có những biến cố đến với mẹ, có những lần ôm con trong lòng mà tưởng chừng mình gục ngã, nuốt nước mắt vào trong. Khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của con, đó như một nguồn năng lượng bất tận, một sức mạnh vô hình làm mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cám ơn con trai của mẹ rất nhiều".

"Có thể mẹ không phải là người mẹ tốt nhất nhưng sẽ là người bạn tốt nhất của con, mãi mãi. Khi con lớn lên, đôi khi con sẽ có những ý tưởng điên rồ nhưng đừng quên chia sẻ với mẹ vì mẹ cũng là một trong số những người điên rồ. Mẹ con mình sẽ điên rồ cùng nhau vì chúng ta không khác biệt mà chúng ta đặc biệt. Nếu con tin vào điều này, yêu thích những điều con muốn làm thì hãy tự tin và hướng tới hoài bão của con một cách mãnh liệt nhất, bằng chính sức con bởi như vậy con mới là người hạnh phúc, có ích cho mọi người. Đó là mong muốn của mẹ".

Tiếp đến, giai điệu của ca khúc You are my sunshine bất ngờ vang lên. Điều đặc biệt là ngoài giọng hát của Thu Minh, khán giả phấn khích khi nghe giọng một bé trai và không ai khác – đây là giọng của bé Gấu. Không xuất hiện trong showcase nhưng Gấu và mẹ đã có một màn song ca thú vị, thậm chí có vài lúc Thu Minh rơi nước mắt, không thể tiếp tục hát vì quá xúc động.

Một trong những tiết mục được chờ đợi của đêm diễn là ca khúc I believe I can fly với màn đọ giọng giữa Thu Minh và "báu vật Hàn Quốc" Kim SoHyang. Ngay từ khi hé lộ sự xuất hiện của một trong những diva hàng đầu Hàn Quốc tại showcase Thu Minh, khán giả đã rất chờ đợi và không phụ lòng kỳ vọng, 2 giọng ca "khủng long" đã mang đến một tiết mục mãn nhãn mãn nhĩ với những nốt cao, những đoạn gằn giọng nổi da gà.