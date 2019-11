Giữ thói quen tai hại này trong khi ngủ, các cặp vợ chồng cẩn thận kẻo khó sinh nở, con nhỏ ốm đau, dậy thì sớm

Giấc ngủ không những giúp bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn mà còn làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp nhờ những tác dụng tích cực đến trái tim, cân nặng, trí nhớ... Tuy nhiên, có một thói quen khi đi ngủ gây hại cho sức khỏe đó là bật đèn ngủ.

Bật đèn khi ngủ là thói quen rất nhiều người hay làm trước khi đi ngủ

Trong não luôn có một cơ quan nội tiết gọi là tuyến tùng. Khi chúng ta đi vào giấc ngủ, tuyến tùng có nhiệm vụ tiết ra melatonin – một chất có công dụng tạo cảm giác buồn ngủ, điều hòa nhiệt độ cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch, xua tan mệt mỏi và làm cơ thể tràn đầy năng lượng sau khi thức dậy.



Chất melatonin được não bộ tiết ra dựa trên lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc khi ngủ. Khi trời tối, tuyến tùng sẽ giải phóng lượng melatonin rất lớn để cơ thể có cảm giác buồn ngủ. Thế nên nếu bạn thường xuyên bật đèn khi ngủ, não sẽ bị "căng thẳng nhẹ" dẫn đến tiết melatonin ít hơn, ảnh hưởng gián tiếp lẫn trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan nội tiết trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, nếu bạn bật đèn ngủ trong thời gian dài sẽ dẫn đến 7 mối nguy hiểm có thể tàn phá dần cơ thể:

1. Dễ bị tăng cân

Rất nhiều người hay phàn nàn không ăn gì vẫn mập hay vô vàn lý do khác, nhưng họ không biết rằng rất có thể việc tăng cân này có liên quan tới thói quen bật đèn khi ngủ.

Vào tháng 6 năm nay, Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã công bố phát hiện mới rằng, những người ngủ bật đèn có tỷ lệ tăng cân cao hơn hẳn nhóm người tắt hết đèn lúc ngủ.

Ngoài việc ăn uống vô độ thì bật đèn khi ngủ cũng có thể làm tăng cân

Theo các chuyên gia, ánh sáng đèn ngủ có thể thay đổi mức độ bài tiết của một vài hormone trong cơ thể như ghrelin và glucagon tạo nên cơn đói, sau khi thức dậy sẽ tạo cảm giác thèm ăn và khiến bạn ăn nhiều hơn. Bên cạnh đó, thiếu ngủ cũng làm tăng lượng ghrelin trong cơ thể.



2. Giảm khả năng miễn dịch của cơ thể

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, những phản ứng miễn dịch virus của trẻ nhỏ ngủ trong buồng không ánh sáng tốt hơn rất nhiều so với trẻ ngủ dưới ánh sáng. Nguyên nhân chính do khi ngủ trong tối, cơ thể sẽ tiết ra lượng kháng thể diệt virus nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

Tóm lại, bật đèn khi ngủ sẽ gây hại đến khả năng miễn dịch lẫn khả năng chống lại bệnh tật. Vậy nên, muốn con bạn có sức đề kháng tốt thì hãy cho bé ngủ trong buồng tối nhé.

3. Khó ngủ ngon lẫn không thể ngủ được

Chất melatonin có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nên nếu nó không tiết ra đủ lượng thì chắc chắn chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm. Lâu dần sẽ dẫn đến khó ngủ, mất ngủ lẫn những vấn đề về sức khỏe, cản trở sinh hoạt hàng ngày.

"Mất ngủ thường xuyên sẽ khiến da bạn nhanh lão hóa, tuổi thọ ngày càng bị rút ngắn, ảnh hưởng đến tim mạch, suy giảm hệ miễn dịch lẫn mắc các bệnh ung thư nguy hiểm…" – Matthew Walker, nhà thần kinh học và chuyên gia về giấc ngủ chia sẻ.

4. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Khi ngủ trong môi trường nhiều ánh đèn sẽ dễ gây ra thiếu ngủ và rối loạn giấc ngủ, lâu dần sẽ tác động đến nội tiết tố hormone và cuối cùng khả năng sinh sản của hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng theo.

Ánh sáng đèn ngủ cũng làm ảnh hưởng đến việc có thai của vợ chồng

Thêm nữa, melatonin cũng là một loại hormone quan trọng có tác động lớn đến khả năng sinh sản. Cho nên lúc não không tiết ra đủ melatonin thì đương nhiên cũng làm cho chuyện có thai ngày càng khó hơn.



5. Ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ nhỏ

Khi đang ở tuổi trưởng thành, các hormone tăng tưởng sẽ tiết ra rất nhiều khi đi ngủ. Thế nên nếu bạn bật đèn ngủ cho trẻ, nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng bởi cơ thể vẫn nghĩ rằng đang còn ban ngày, dẫn đến giảm lượng bài tiết hormone, tác động đến sự phát triển và tăng trưởng của trẻ.

6. Dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ

Các bác sĩ cho hay, quá trình tiết melatonin ở trẻ luôn ở trạng thái đỉnh điểm vào ban đêm. Nếu ngủ khi có ánh đèn, nó sẽ phá vỡ sự sản xuất các loại hormone tự nhiên của cơ thể và ức chế chúng. Theo đó, sự suy giảm melatonin ở trẻ có liên quan mật thiết đến sự phát triển tình dục nhanh hơn.

Dậy thì sớm hiện nay là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh

Trẻ bị dậy thì sớm sẽ có các vấn đề nguy hiểm như quan hệ tình dục sớm, kết quả học tập kém, ảnh hưởng tâm lý, hạn chế chiều cao hay mắc hội chứng buồng trứng đa nang ở bé gái…



7. Tăng nguy cơ mắc ung thư

Bật đèn khi ngủ có thể gây ra những sự phát triển nguy hiểm của các tế bào ung thư tiềm ẩn. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, những nhân viên thường xuyên làm ca đêm có tỷ lệ mắc ung thư vú rất cao hoặc ung thư tuyến tiền liệt do tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo liên tục.

Tốt nhất hãy tắt hết đèn khi ngủ để có một giấc ngon hơn, các loại bệnh tật sẽ không có cơ hội mon men đến gần bạn. Nếu bạn không quen ngủ tắt đèn, hãy thử dùng các loại đèn ngủ với ánh sáng nhẹ và tránh để chúng chiếu trực tiếp vào cơ thể.

Theo kknews