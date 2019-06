Giám đốc Park của “Ký sinh trùng” - Lee Sun Kyun: Từ vai phụ tới Ảnh đế và chuyện tình 16 năm đẹp như ngôn tình cùng thần tượng

9 năm vật vã ngụp lặn trong các vai phụ

Trong "Parasite – Ký sinh trùng" nam diễn viên Lee Sun Kyun hóa thân rất nhuần nhuyễn vào vai giám đốc Park, một doanh nhân trẻ thành công có tính cách chuẩn mực, tuy nhiên lại khá nhạy cảm với mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Trước đó, trong bài phỏng vấn trên tờ Highonfilms, đạo diễn Bong Joon-ho của "Parasite – Ký sinh trùng" cũng dành những lời khen đặc biệt tới nam tài tử Lee Sun Kyun.

Lee Sun Kyun hóa thân thành công vào vai Giám đốc Park trong "Parasite – Ký sinh trùng".

"Với gia đình Park, tôi không muốn miêu tả một cách sáo rỗng về giới thượng lưu mà bạn vẫn thấy trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, điều tôi cần là các diễn viên phải tự toát lên vẻ học thức và tử tế. Tôi luôn ấn tượng bởi sự quyến rũ về nhiều mặt trong lối diễn xuất của Lee Sun Kyun, đó là lý do tôi chọn anh ấy vào vai ông Park", đạo diễn Bong Joon-ho chia sẻ.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, anh bắt đầu ra mắt vào năm 2001, với một loạt các vai phụ trong suốt khoảng thời gian 9 năm, điển hình là vai phụ trong phim truyền hình nổi tiếng "Tiệm cà phê hoàng tử" bên cạnh tài tử Gong Yoo. Mãi tới năm 2010, nam diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai chính trong bộ phim "Pasta".

Nam tài từ từng đóng vai phụ bên cạnh Gong Yoo trong "Tiệm cà phê hoàng tử".

Sự nghiệp của nam tài tử tiếp tục lên như diều gặp gió nhờ vai chính trong tác phẩm điện ảnh "A Hard Day". Tác phẩm đã giúp Lee Sun Kyun giành được danh hiệu Ảnh đế tại Lễ trao giải danh giá Baeksang năm 2014.

Với lối diễn như có như không trong "A Hard Day" đã giúp Lee Sun Kyun đoạt danh hiệu Ảnh đế tại Lễ trao giải Baeksang.

Bên cạnh "A Hard Day", nam diễn viên Lee Sun Gyun đã tạo được tên tuổi trên màn ảnh rộng xứ Hàn với nhiều phim ăn khách được đánh giá cao như "All about my wife", "Helpless"… Giới truyền thông nhận định, nhờ được đóng chung với diễn viên lão làng như Lee Sun Kyun, nữ diễn viên Lee Yeon Hee, người được biết tới với lối diễn một màu, "bình hoa di động" đã trở thành một nữ chính đầy sức sống trong "Miss Korea".

Một điều ít ai ngờ tới là bên cạnh tài năng diễn xuất, Lee Sun Kyun cũng sở hữu giọng ca trời phú, điều này giúp nam tài tử nhiều lần được các nhà sản xuất phim "chọn mặt gửi vàng" hát nhạc phim. Nam tài tử từng góp giọng trong một bài hát cho phim "Tiệm cà phê hoàng tử".



Chuyện tình đẹp với idol của mình

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, đời tư tình cảm của Lee Sun Kyun cũng khiến không ít người ngưỡng mộ. Năm 2009, nam tài tử kết hôn với nữ diễn viên Jeon Hye Jin sau 6 năm hẹn hò. Được biết, trước khi trở thành ngôi sao lớn như bây giờ, Lee Sun Kyun từng là một fan hâm mộ lớn với người vợ hiện tại.

Nam tài tử tiết lộ quá trình theo đuổi vợ cũng khá dài. Theo đó, trong một ngày trùng hợp, bạn của Lee Sun Kyun được mời tham gia vở kịch của Jeon Hye Jin, tại đây nam tài tử đã có cơ hội gặp mặt thần tượng. Từ đó, nam tài tử liên tục theo đuổi và cuối cùng đã thành công cưới nữ diễn viên về làm vợ.

Chuyện tình đẹp như phim với nữ diễn viên Jeon Hye Jin.

Chia sẻ về lời cầu hôn với vợ, Lee Sun Kyun cho biết, anh đã gửi cho vợ một tin nhắn nửa đùa nửa thật chỉ với nội dung: "Chúng mình lấy nhau đi, em hãy làm bạn nối khố suốt đời của anh". Bên cạnh đó, nam tài tử cũng thể hiện màn cầu hôn khác bằng cách "tuyên thệ" trước lá cờ tổ quốc và thề sẽ yêu vợ mãi mãi. Được biết, tại thời điểm cử hành hôn lễ, vợ nam tài tử đã mang thai được 11 tuần. Cặp đôi có với nhau 2 quý tử vào năm 2009 và 2011.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2009.

Nam tài tử cho biết, vợ chính là một trong những chất xúc tác tạo nên thành công của anh hiện giờ. Lee Sun Kyun cho biết, trước khi nổi tiếng với vai chính trong "Pasta", anh từng từ chối vai diễn này, vì sợ không đủ năng lực. Biết được điều này, vợ nam tài tử đã hỏi "tại sao anh chỉ nhận những vai diễn dễ dàng hơn so với sức của anh". Chính lời nói của vợ đã giúp Lee Sun Kyun có động lực tiếp nhận vai diễn này và khiến sự nghiệp của anh bước sang một trang mới.

Đến nay cặp đôi đã có với nhau hai mặt con.

Thuộc hàng ngũ diễn viên có thực lực trong giới giải trí Hàn Quốc, song Lee Sun Kyun cũng cảm thấy e dè khi phải đóng cảnh nóng, nhất là sau khi lấy vợ. Điển hình, khi tham gia "Helpless", nam tài tử có nhiều cảnh nóng với nữ diễn viên Kim Min Hee. Khi được hỏi về những cảnh này, Lee Sun Kyun thẳng thắn thừa nhận: "Đóng cảnh nóng sau khi lập gia đình khiến tôi không thoải mái, tôi thường thấy ngại và phải cố gắng tập trung trong các phân cảnh đó".