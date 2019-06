Mỹ nhân "Ký sinh trùng" Jo Yeo Jeong: Nữ hoàng của những cảnh yêu cuồng loạn trên màn ảnh - xinh đẹp, nổi tiếng vẫn bị bỏ rơi cũng chỉ vì "cởi" đồ

Những ngày qua, bộ phim Ký Sinh Trùng (Parasite) của điện ảnh Hàn đã thực sự gây bão đối với người hâm mộ Châu Á và trên toàn thế giới.

Quả thật, chất lượng từ một bộ phim đạt giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 2019 không phải là chuyện đùa vui. Ký Sinh Trùng (Parasite) không chỉ đạt hiệu quả về mặt nghệ thuật, mà còn đảm đương được giá trị thương mại khi làm bùng nổ hàng loạt phòng vé.

Để đạt được thành công như vậy bên cạnh tài năng của bậc thầy đạo diễn Bong Joon Ho còn chính là sự góp sức của dàn diễn viên hạng A của showbiz Hàn.

Khó quên trong đó chính là sự xuất hiện của nữ hoàng cảnh nóng Jo Yeo Jeong, ngôi sao của những giải thưởng và những cảnh nóng bạo liệt trên màn ảnh. Trong Paratite, Jo Yeo Jeong vào vai Yeon Kyo - cô vợ của nhân vật Park, giữ vai trò khắc họa sự phù phiếm của giới thượng lưu.

Đổi đời nhờ cảnh nóng bạo liệt sau 10 năm chật vật

Sinh năm 1981, Jo Yeo Jeong bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi với tư cách là người mẫu ảnh. Cô bé trắng trẻo với đôi mắt to đen láy cùng nụ cười dễ thương đã được nhận định là sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

Thế nhưng, hành trình đến với hào quang chưa bao giờ dễ dàng, đối với Jo Yeo Jeong - cô tân binh trẻ không có người chống lưng khi ấy cũng vậy. Không chỉ thế, hành trình đến với nghệ thuật của Jo Yeo Jeong cũng không mấy thuận lợi khi không có sự ủng hộ từ gia đình. Khi ấy mặc dù nhận được những hợp đồng quảng cáo nhưng bố mẹ Jo Yeo Jeong đều hi vọng cô tập trung vào chuyện học hành.

Yêu thích đặc biệt với điện ảnh nhưng Jo Yeo Jeong lại được định hướng theo con đường người mẫu. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng số đo 3 vòng của nữ diễn viên sinh năm 1981 lại vô cùng chuẩn. Chính vì thế, ban đầu công ty định hướng cho Jo Yeo Jeong trở thành người mẫu gợi cảm.



16 tuổi, Jo Yeo Jeong gặt hái thành công đầu tiên khi trở thành người mẫu trang bìa tạp chí Ceci - điều mà không phải gương mặt trẻ nào mới ra mắt cũng có thể làm được. Thời gian đầu, cô hoạt động cầm chừng vì còn phải đảm bảo việc học tập.

Sau khi hoàn thành xong chuyện học, Jo Yeo Jeong bắt đầu hoạt động tích cực hơn, người đẹp xuất hiện trong nhiều bộ ảnh gợi cảm, khoe vòng 1 căng tròn đầy sức xuân của mình. Trong suốt 10 năm người đẹp góp mặt trong các dự án phim, MV ca nhạc nhưng mãi vẫn không tìm được chỗ đứng, tên tuổi vẫn hoàn toàn mờ nhạt trong showbiz Hàn đầy rẫy nhưng ngôi sao.

Ở tuổi 29, Jo Yeo Jeong quyết định chuyển mình, cô nhận ra rằng bản thân sẽ mãi là cái tên nhạt nhòa nếu không thay đổi. Và cơ hội đã đến vào năm 2010, Jo Yeo Jeong quyết định nhận vai trong bộ phim dán nhã R (phim cấm người dưới 18 tuổi) The Servant (Người hầu).

Những cảnh nóng bạo liệt trên phim của Jo Yeo Jeong đã khiến truyền thông Hàn khi ấy phải bàng hoàng. Điều đáng nói, bên cạnh những cảnh phòng the, Jo Yeo Jeong khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khả năng diễn xuất, đặc biệt cách xử lý ở trong những trường cảnh cảm xúc.

Sau The Servant, Jo Yeo Jeong quyết định thử thách với I Need Romance và đỉnh cao sau đó là The Emperor's Concubine (Vương Phi của Hoàng Đế) - một bộ phim 18+ đột phá của điện ảnh Hàn. Được biết, để vào vai trong The Emperor's Concubine, Jo Yeo Jeong đã vô cùng dụng tâm, cô phải nghiên cứu từng bước đi, cách tạo hình, mỉm cười, động tác tay sao cho quyến rũ nhất có thể.

Chính vì thế, danh hiệu "Nữ hoàng cảnh nóng" hay ngôi sao hạng A của Jo Yeo Jeong không phải chỉ đến đơn thuần từ những hình ảnh nhục dục, cởi đồ trên màn ảnh mà đó là những thước phim nghệ thuật, diễn tả tâm lý chân thực nhất của con người với hiệu quả điện ảnh cực kỳ cao.



Người ta nói rằng, cởi đồ trên màn ảnh thì diễn viên nào cũng làm được nhưng đạt tới "cảnh giới" nghệ thuật như của Jo Yeo Jeong không phải là ai cũng làm tới.

Giải thưởng Diễn viên được yêu thích tại KBS Drama Awards 2017, nữ diễn viên xuất sắc tại Rồng Xanh lần thứ 31... có lẽ chính là câu trả lời chính xác nhất cho những nỗ lực của Jo Yeo Jeong.

Nỗi đau đớn phía sau những cảnh "chăn gối"



Bước chân lên đỉnh cao của danh hiệu "Nữ hoàng cảnh nóng" nhưng những gì phải đánh đổi của Jo Yeo Jeong cũng chẳng hề dễ dàng.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng tâm sự, việc hóa thân vào những vai diễn khiến Jo Yeo Jeong từng gặp khủng hoảng về tâm lý.

Cô cũng thường bị ám ảnh với những cảnh nóng do chính mình thực hiện. Những vết trầy xước, thâm tím trên cơ thể khi thực hiện những cảnh quay là điều diễn ra thường xuyên khi quay phim của Jo Yeo Jeong.



Thậm chí, những nỗ lực trong nghệ thuật của Jo Yeo Jeong bị coi là bất chấp tất cả để nổi tiếng, bán rẻ cơ thể để được chú ý.

Không chỉ vậy, người bạn trai 3 năm của Jo Yeo Jeong cũng lạnh lùng nói lời chia tay với cô vì không chịu được những áp lực khi thấy bạn gái cởi đồ trên màn ảnh. Có giai đoạn, cô gần như trầm cảm, không ra ngoài, không nhận dự án phim vì những lời miệt thị của dư luận.

Năm 2018, Yo Jeo Jeong khổ sở vì bố vay nợ hơn 250 triệu won (5 tỷ đồng) rồi bỏ trốn. Người tố cáo cho biết, vì tin tưởng rằng ông chính là bố của nữ diễn viên nổi tiếng cũng là người cùng quê quen biết đã lâu đã đồng ý cho vay.

Sau vụ việc, công ty High Entertainment - công ty quản lý của Jo Yeo Jeong đã đưa ra lời giải thích chính thức. Bản thân Jo Yeon Jeong cũng gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người.

Được biết, cha mẹ Jo Yeo Jeong đã ly hôn từ lâu, cô sống cùng mẹ và lâu không liên hệ với bố. Khi sự việc xảy ra, Jo Yeo Yeong có cố gắng liên hệ với bố mình nhưng không thành công. Jo Yeo Jeong đã đến gặp trực tiếp nạn nhân và cố gắng tìm kiếm bố mình để giải quyết ồn ào này.

Ở tuổi 38, Jo Yeo Jeong vẫn một mình lẻ bóng. Người đẹp từng ngậm ngùi nói rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc bạn gái hay vợ của mình cởi đồ trên màn ảnh. Đó là lý do đến lúc này cô vẫn cô đơn.

Mặc dù vậy, Jo Yeo Jeong chưa từng hối hận về con đường mà mình đã chọn cũng như định hướng nghệ thuật mà cô theo đuổi.

"Trên thế gian này có ai mà không từng chịu nỗi đau, có ai dễ dàng quên đi được? Tôi cũng vậy, cũng từng chịu nỗi đau quá lớn. Tôi không phải người mạnh mẽ như những người khác nên nhiều lúc thấy thật mệt mỏi.

Có lúc lại rơi nước mắt, có lúc lại cười giòn tan. Sống lâu trong làng giải trí này, tôi thấy trái tim mình hoàn toàn không thể cứng rắn như gang như thép được", Jo Yeo Jeong trải lòng.

Với vai diễn thành công trong Ký sinh trùng (Parasite), Jo Yeo Jeong lại tiếp tục chứng minh rằng con đường mình đi chưa bao giờ sai lầm.