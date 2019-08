Giảm 10kg trong 4 tháng nghe thật hấp dẫn nhưng cô gái này đã "sáng mắt" sau một lần tắm đêm

Người phụ nữ xinh đẹp bị đột quỵ do tắm đêm, nguyên do cũng vì nhịn ăn kéo dài nhiều ngày liên tiếp để giảm cân cấp tốc



Mới đây, một phụ nữ trẻ đăng tải câu chuyện của mình lên facebook cá nhân như một lời cảnh báo đến những chị em ham làm đẹp mà bất chấp nhịn ăn cũng như tắm quá muộn.

Theo đó, chủ tài khoản chia sẻ mình có thói quen tắm đêm vì là con gái, muốn sạch sẽ đồng thời cũng muốn trước khi đi ngủ bôi lotion dưỡng da các kiểu. Thế nên có những ngày về nhà quá muộn, phải tắm lúc 1-2h sáng, cô cũng cam tâm tình nguyện để làm đẹp.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm trước. Ngày hôm ấy, cô chỉ ăn sáng và làm việc khi nhịn ăn đến 23.30 mới về. Trước khi về, cô tẩy trang và đi tắm nhưng mới tắm được 5 phút thì cảm thấy ngộp thở, tức ngực. Những biểu hiện của đột quỵ cứ xuất hiện dần dần.

"Sợ quá mình ngưng tắm đi ra. Ra ngoài mình uống ly nước ấm và ngồi ghế nghỉ.Từ lúc đó mình thở gấp nhưg vẫn khó thở, được 5 phút mình lại cảm thấy ớn lạnh và các đầu ngón tay, ngón chân tê dần dần. Mình đứng dậy bước đi kêu người nhà thì mắt mờ chóng mặt... Hic sợ hãi vô cùng, đây là lần đầu mình bị. Thấy bắt đầu không ổn, mình vội vào cấp cứu Vinmec ngay sát nhà. Vào đến nơi là mình thấy tối thui ko biết gì, tay chân tê hết, không còn cảm giác và vẫn thở gấp", chủ tài khoản chia sẻ trên trang cá nhân.

Một phụ nữ trẻ đăng tải câu chuyện của mình lên facebook cá nhân như một lời cảnh báo đến những chị em ham làm đẹp mà bất chấp nhịn ăn cũng như tắm quá muộn.

Sau khi cho uống thuốc, truyền dịch, cô được bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu thì cho kết quả thiếu hồng cầu, hạ canxi, huyết áp không ổn định, tim đập mạnh, nếu không xử lý kịp sẽ bị đột quỵ.

Đặc biệt, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ thể yếu như vậy chính là do nhịn ăn trong một thời gian dài đi kèm với việc lao động quá sức trong 2 tuần liên tiếp, không được nghỉ ngơi, đầu óc không được thoải mái. "Bác sĩ biết mình giảm cân trong 4 tháng xuống 10kg do nhịn ăn thì la quá trời. Cảm ơn trời phật giờ mình ok rồi nhưng phải nghỉ ngơi thêm", chủ tài khoản chia sẻ thêm.

Đoạn chia sẻ thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người. Sau 23 giờ, những dòng chia sẻ nhận được 1.400 lượt bày tỏ cảm xúc, 457 bình luận kèm 139 lượt chia sẻ.

Nhịn ăn để dáng đẹp cấp tốc, tắm đêm để cơ thể sạch thơm - Chị em chưa hề lường trước được hậu quả nghiêm trọng

Câu chuyện nhịn ăn để giảm cân, giúp dáng đẹp eo thon vốn không còn mới lạ và đã được cảnh báo nhiều lần. Phương pháp nhịn ăn từng xuất hiện trường hợp tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nhất là chị em ham giảm cân nhanh, giảm cân cấp tốc.

Vào năm 2014, chúng ta từng bị hú vía ghi nhận có người thực việc thực khi nhịn ăn giảm cân. Một cô gái trẻ 18 tuổi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng mạch không, huyết áp cũng không. Bệnh nhân đã tử vong do nhịn ăn để thanh lọc cơ thể, giảm cân giữ dáng. Nhịn liên tục trong 10 người, cô giảm từ hơn 80kg xuống còn 76kg nhưng sau đó phải nhập viện, bị chết não và tử vong nhanh chóng.

Phương pháp nhịn ăn từng xuất hiện trường hợp tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nhất là chị em ham giảm cân nhanh, giảm cân cấp tốc.

Theo ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện 198), muốn giảm cân hay thải độc cơ thể cũng cần tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng cân bằng, nếu không cơ thể sẽ không có năng lượng để hoạt động. Người lao động chân tay cần phải có năng lượng. Người lao động trí óc cũng cần phải có năng lượng để làm việc nên cần phải ăn uống chứ không có chuyện nhịn ăn triền miên.

ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi Muốn giảm cân hay thải độc cơ thể cũng cần tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng cân bằng, nếu không cơ thể sẽ không có năng lượng để hoạt động. Người lao động chân tay cần phải có năng lượng. Người lao động trí óc cũng cần phải có năng lượng

Khi nhịn ăn kéo dài, cơ thể bạn sẽ không còn đảm bảo hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Lại cộng thêm thói quen tắm đêm khi hệ miễn dịch trong cơ thể suy yếu, tất nhiên sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), tắm đêm là thói quen gây hại sức khỏe. Ngay cả với những người khỏe mạnh bình thường cũng khó tránh khỏi nguy cơ đột quỵ chứ đừng nói tới người có thể trạng yếu, không đủ sức khỏe do nhịn ăn liên tục để giảm cân như cô gái trên.

Vào buổi tối (âm), nhiệt độ, không khí giảm xuống nên tắm đêm sẽ không có lợi, thậm chí gây tổn hại cho sức khỏe. Nếu tắm đêm mà không cẩn thận thì có thể gây ra nhiều chứng bệnh khác nhau, nhẹ là đau đầu, mỏi cổ vai gáy, đau tay chân, tay chân cử động khó. Trường hợp nặng có thể gặp những chứng bệnh nguy hiểm gây tai biến, đột quỵ và tử vong.

Tắm đêm là thói quen gây hại sức khỏe, ngay cả với những người khỏe mạnh bình thường cũng khó tránh khỏi nguy cơ đột quỵ.

Trong đó, người trẻ tuổi tắm đêm sẽ khiến mạch máu bị co lại, nhất là khi tắm nước lạnh khiến việc lưu thông máu khó khăn, từ đó dễ gây ra đau đầu, đau vai gáy, lâu dần sẽ thành bệnh đau đầu kinh niên.

Lương y Bùi Hồng Minh Nguyên tắc hàng đầu bảo vệ sức khỏe vẫn là không tắm đêm dù khỏe mạnh bình thường. Nếu bạn muốn tắm tối thì chỉ tắm trước 20 giờ, tuyệt đối không tắm sau 22 giờ mà thay vào đó hãy tắm sáng.

Giới chuyên gia khẳng định, thói quen nhịn ăn để giảm cân hay tắm đêm đều là những thói quen cực có hại cho sức khỏe. Nên dùng biện pháp thay thế được khuyến cáo để loại trừ nguy cơ mắc bệnh, bị đột quỵ đáng tiếc. Từ đó, chị em mới có tiền đề xây dựng một cơ thể khỏe đẹp đúng nghĩa.