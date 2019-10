Giải mã chuyện giường chiếu: Sau màn ân ái, phụ nữ muốn được vuốt ve tâm tình, nhưng tại sao đàn ông lại lăn ra ngủ?

Khoa học đã chứng minh rằng đàn ông cảm thấy buồn ngủ sau khi làm tình là một dấu hiệu sinh lý bình thường. Điều đó không hề liên quan tới việc anh ấy có hài lòng với cuộc ân ái giữa hai người hay không. Và dưới đây là lý do mà phụ nữ nên biết để không còn cảm thấy tủi thân khi nửa kia ngủ say tít mà chẳng thủ thỉ gì với bạn sau một màn thăng hoa rực rỡ.

Để đạt được cực khoái, đàn ông mất rất nhiều sức lực và năng lượng

Chuyên gia liệu pháp tình dục David McKenzie lý giải: “Các chất hóa học trong cơ thể của một người đàn ông sẽ thay đổi sau khi anh ta lên đỉnh. Cụ thể, chất hóa sinh Prolactin được giải phóng, khiến anh ta thực sự mệt mỏi về mặt thể xác. Và đó là nguyên nhân chủ yếu khiến các quý ông chìm vào giấc ngủ sau những giây phút thăng hoa.”

Ảnh minh họa: Zipcy

Nhưng không giống như đàn ông, phụ nữ có thể không đạt cực khoái mỗi khi họ quan hệ tình dục. Họ không mất nhiều sức theo nghĩa đen. Vì vậy, sau một cuộc ân ái sôi động, nóng bỏng, phụ nữ vẫn có thể bị kích thích và còn đủ năng lượng để nói về tình yêu, về cuộc sống, và đủ những viễn cảnh tươi đẹp khác.

Mark Leyner và Billy Goldberg, M.D., hai tác giả của cuốn sách “Why Do Men Fall Asleep After Sex?” đã đưa ra một lời giải thích bổ sung cho cơn buồn ngủ ập đến với đàn ông sau khi quan hệ tình dục: “Việc đàn ông phải dùng sức liên tục trong thời gian sinh hoạt tình dục và sau khi đạt cực khoái khiến các múi cơ sản sinh Glycogen bị giãn ra. Hơn nữa, khối lượng cơ bắp của đàn ông nhiều hơn phụ nữ, nên các quý ông cũng thường sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn phụ nữ. Đó là lý do họ buồn ngủ.”

Leyner và Goldberg cũng thừa nhận rằng có rất ít bằng chứng trực tiếp để giải thích việc đàn ông buồn ngủ sau khi sinh hoạt tình dục. Bởi không phải ai cũng giống ai. Các nhà khoa học đã khẳng định rằng việc đạt cực khoái sẽ giúp cơ thể sản sinh ra các chất oxytocin, prolactin, gamma amino butyric acid (GABA) và endorphin đều góp phần vào cảm giác buồn ngủ cực độ.

Ảnh minh họa: Zipcy

Không chỉ có vậy, não bộ của đàn ông cũng có những thay đổi sau khi quan hệ tình dục. Leyner và Goldberg cho rằng sự mất năng lượng sau khi xuất tinh còn liên quan đến việc suy giảm hoạt động vỏ não trước trán. Nghiên cứu cho thấy vỏ não trước trán sẽ gần như không hoạt động sau khi đàn ông cực khoái. Phần não này liên quan đến ý thức, sự tỉnh táo và hoạt động tinh thần. Điều đó lý giải nguyên nhân các quý ông dễ chìm vào giấc ngủ sau khi đạt cực khoái.

3 cách để kéo dài những phút giây âu yếm sau khi hân hoan

Nếu phụ nữ thực sự khao khát những giây phút tâm tình, vuốt ve sau một cuộc ân ái, hãy thử 3 cách dưới đây:

1. Không bắt đầu một cuộc yêu ngay sau khi ăn no.

Việc này không chỉ có hại cho hệ tiêu hóa, mà còn là tác nhân khiến đàn ông dễ buồn ngủ hơn sau khi đạt cực khoái. “Căng cơ bụng, trùng cơ mắt” là điều luôn đúng trong mọi trường hợp. 2. Đừng chỉ luôn “bám lấy chiếc giường”.

Một không gian hoặc tư thế mới vừa giúp hai người có cuộc ân ái mặn nồng, vừa ngăn chặn cơn buồn ngủ ập đến. Hãy tận dụng hết những “khoảng trống và điểm tựa” trong căn hộ của bạn: Dưới vòi tắm, bên bàn ăn,... chính là những nơi hai người nhất định không nên bỏ qua. 3. Thẳng thắn bày tỏ với đối phương.

Nếu bạn luôn khao khát được âu yếm, hãy nói với nửa kia rằng bạn muốn có một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện sau khi kết thúc chuyện làm tình. Đừng ngần ngại, bởi mọi nhu cầu và mong muốn của cả hai người đều xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng.

Ảnh minh họa: Zipcy

Giải thích về “cơn buồn ngủ” đến không đúng này, nhà tâm lý học về hành vi tình dục của con người - Roger R. Hock viết rằng: “Cả nam và nữ thường cảm thấy thư giãn, ấm áp, và buồn ngủ sau khi quan hệ. Nhưng không phải tất cả đàn ông đều buồn ngủ sau khi quan hệ. Một số người thích được âu yếm hoặc nói chuyện sau đó. Đôi khi, người phụ nữ mới là người chìm vào giấc ngủ trước.”

Nhưng việc ai ngủ trước ai thực ra không phải là vấn đề. Nó không đồng nghĩa với việc anh ấy đã hết yêu bạn, hay không thỏa mãn với đời sống tình dục của hai người. Cơn buồn ngủ thực tế còn là biểu hiện của sự thư giãn tối đa. Đàn ông thường không suy nghĩ nhiều khi trên giường. Thế nên, phụ nữ cũng đừng quá tủi thân hay thổi phồng vấn đề nếu nửa kia đi ngủ ngay sau khi ân ái nhé. Vì thực tế chỉ là… anh ấy buồn ngủ mà thôi!