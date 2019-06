Gây xôn xao MXH khi kêu gọi cộng đồng đầu tư 4,6 tỷ đồng, Đào Chi Anh là ai mà táo bạo đến vậy?

Nếu bạn là một người quan tâm đến khởi nghiệp, đến cà phê hay chuyện kinh doanh thì cái tên Đào Chi Anh có lẽ sẽ chẳng xa lạ gì. Tuy nhiên, những người dùng MXH bình thường chắc chắn đã không khỏi băn khoăn: Cựu CEO Đào Chi Anh là ai? The KAfe là gì? Tại sao thông tin cô ấy muốn mang The KAfe trở lại lại thu hút đến như vậy?

Đào Chi Anh sinh năm 1984 tại Nga, lớn lên ở Đức và Đài Loan. Cô học phổ thông tại Việt Nam và tốt nghiệp Đại học Singapore. Sau đó cô có thêm 1 thời gian dài làm việc ở đảo quốc Sư tử. Nhưng với niềm đam mê nấu ăn và bếp núc, năm 2011, cô đã từ bỏ công việc cả nghìn đô để về nước mở Kitchen Art Store & Studio cùng với một người bạn.

Sau sự thành công của Kitchen Art, năm 2013, Chi Anh tiếp tục sáng lập KAfe Group. Là sự kết hợp giữa từ Kitchen và Cafe, KAfe Group là một chuỗi nhà hàng cafe tiên phong trong việc mang đến những món ăn mới lạ, lai Âu - Á và có lối decor đẹp mắt. Cụ thể, công ty khai thác và phát triển 4 nhãn hiệu: The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box.

Đào Chi Anh - Cựu CEO của KAfe Group.

Nhưng đến năm 2015, Đào Chi Anh và KAfe Group mới thực sự "gây sốt" cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và MXH khi huy động thành công 5,5 triệu USD (khoảng 128 tỷ) ngay trong vòng đầu tiên của quá trình gọi vốn từ các quỹ đầu tư tại London và Hong Kong. Vì vậy mà suốt một thời gian dài sau đó, Đào Chi Anh được nhắc đến như là một nữ doanh nhân thành đạt, người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám sống với đam mê và dám khởi nghiệp.

Về KAfe Group, sau khi nhận được số vốn khủng từ các quỹ đầu tư, công ty đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có thời điểm, thương hiệu The KAfe đã sở hữu đến gần 30 cơ sở trên khắp cả nước. Ai ai cũng phải ngưỡng mộ với sự phát triển vượt bậc này của một thương hiệu khởi nghiệp như KAfe Group.

The KAfe và KAfe Group từng là những cái tên nổi bật trong cộng đồng khởi nghiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2016, sự phát triển của The KAfe và KAfe Group bị chững lại với hàng loạt lùm xùm xung quanh: chây ì công nợ, chiếm dụng vốn kinh doanh, chất lượng đi xuống... Bên cạnh đó, hàng loạt đối thủ khác xuất hiện cũng khiến cho cái tên The KAfe chẳng còn thu hút với giới trẻ nữa.

Tháng 10/2016, Đào Chi Anh bất ngờ tiết lộ trên trang cá nhân rằng, cô không còn đảm nhiệm chức vụ CEO của công ty này. Nguyên nhân mà cô đưa ra là vì không tìm được tiếng nói chung với Hội đồng quản trị về cách phát triển KAfe Group nên chủ động từ chức. Nhưng rồi chỉ nửa năm sau khi Đào Chi Anh từ chức, KAfe Group đã thay đến 4 lần CEO và cuối cùng đóng cửa vào tháng 4/2017.

Sau khi rời KAfe Group, Đào Chi Anh tiếp tục những dự án kinh doanh của riêng mình nhưng không mấy thành công.

Và hơn 2 năm sau khi rời KAfe Group, Đào Chi Anh một lần nữa gây xôn xao MXH khi kêu gọi cộng đồng góp vốn cho dự án The New KAfe trên trang cá nhân của mình. Theo đó, cô huy động vốn dưới hình thức crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) để "xây dựng lại ngôi nhà mới cho những người đã yêu The KAfe ngay từ cửa hàng đầu tiên".



Với lần gọi vốn cộng đồng này, Đào Chi Anh cho biết cô cần khoảng 200.000 USD (tương đương 4,6 tỷ đồng) để xây dựng lại The KAfe và duy trì hoạt động trong 6 tháng đầu tiên. Đến thời điểm hiện tại, sau 5 ngày kêu gọi, dự án The New KAfe đã thu về 1.329 USD (khoảng 31 triệu đồng).

Số vốn mà Đào Chi Anh nhận được sau 5 ngày kêu gọi cộng đồng là gần 31 triệu đồng.

Hiện tại, cộng đồng mạng đang bàn tán rất sôi nổi về đề tài này. Có người ủng hộ sự quay trở lại của The KAfe, có ý kiến phản đối gay gắt nhưng cũng có người không khỏi thắc mắc hình thức làm việc của The New KAfe. Thế nhưng trả lời những câu hỏi của cộng đồng mạng, Đào Chi Anh nói rất chung chung: "Dự án gọi vốn cộng đồng nên nếu bạn góp vốn 100.000 đồng thì sau này khi cửa hàng mở sẽ được nhận voucher 100.000 đồng" mà không có kế hoạch cụ thể nào.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về lời kêu gọi táo bạo của Đào Chi Anh lần này?