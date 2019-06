Cựu CEO Đào Chi Anh gọi vốn cộng đồng để mang The KAfe trở lại, dân mạng phản ứng cực mạnh

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu CEO của The KAfe - Đào Chi Anh cho biết cô đang huy động vốn dưới hình thức crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) để "xây dựng lại ngôi nhà mới cho những người đã yêu The KAfe ngay từ cửa hàng đầu tiên". Chương trình gọi vốn bắt đầu từ ngày 15/6 với số tiền mục tiêu là 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) và sau 4 ngày triển khai, có 31 người tham gia đóng góp với số tiền 930 USD (khoảng 21.6 triệu đồng).

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ thì việc làm của Đào Chi Anh cũng nhận được về không ít ý kiến trái chiều. Trong số đó, bài viết của tài khoản Facebook có tên L.C.N nhận được nhiều quan tâm nhất và được hàng nghìn lượt yêu thích, hàng trăm lượt chia sẻ.

Bài viết của L.C.N thu hút sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng.

Nói về The KAfe, L.C.N cho biết mình từng là một fan "cuồng" của The KAfe nhưng về sau cô cảm thấy chất lượng của The KAfe ngày càng đi xuống: "Có một điều rất rõ ràng đó là so với mốc khởi điểm thì The KAfe khi đóng cửa có chất lượng quá tệ so với mức giá". Hơn nữa, với những lùm xùm sau đó, chuyện The KAfe đóng cửa cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối.

Về việc gọi vốn cộng đồng của cựu CEO Đào Chi Anh để đưa The KAfe trở lại, L.C.N cũng mạnh dạn nêu lên quan điểm cá nhân rằng không hợp lý vì:

"Thứ 1, thất bại trong kinh doanh là lỗi của người kinh doanh. Cớ sao lại bắt cộng đồng trả tiền để sửa lỗi?

Thứ 2, chị gọi vốn để phục vụ kế hoạch kinh doanh riêng của chị, đáng lý ra người góp tiền cũng là người góp vốn và cần được phân chia lợi nhuận khi làm ra lãi. Vậy mà không thấy chị nhắc đến việc này một lời nào khi đi xin tiền quần chúng nhân dân.

Thứ 3, chị nhắc đi nhắc lại mục đích vì cộng đồng giới trẻ gì đó trong lời kêu gọi của mình, nhưng chị đã quá ảo tưởng rồi. Dù có đẹp và sang đến đâu thì The KAfe mãi mãi là một quán cafe/bistro chứ chả phải cái gì khác. Để gặp gỡ người thân bạn bè người ta có thể ngồi vỉa hè, ngồi quán ăn nhà hàng chứ không phải chỉ đến quán của chị. Và thời mà vị trí độc tôn của The KAfe cũng xa rồi khi ngày càng nhiều quán theo phong cách Thái, Nhật, Hàn mọc lên như nấm, muốn gì cũng có. Đòi người ta trả tiền để mình dựng lên một thứ tầm thường và tiếp tục thu tiền khi người ta đến quán, không hiểu chị Chi Anh đang muốn đòi hỏi gì ở cộng đồng."

Tóm lại thì theo L.C, "câu chuyện gọi vốn này thật vô lý và cần được chặn ngay lại".

Ngoài L.C.N, nhiều người cũng tỏ ra không ủng hộ với ý tưởng mang The KAfe trở lại của Đào Chi Anh. Bạn D.P thẳng thắn: "Sự trở lại này của chị Anh làm mình thấy hình như chị có chút gì đó bị lỗi ở suy nghĩ, nhưng dù sao mình cũng ngóng xem ngày The KAfe mở lại xem người phụ nữ này tài giỏi đến mức độ nào."

Ý kiến của bạn D.P.

Bạn V.A.L ngắn gọn: "Làm ơn đừng mở lại The KAfe nhé!".

Bạn T.N lại nhắc lại chuyện cựu CEO Đào Chi Anh từng nói về các nhà đầu tư của mình ra sao.

Và như mọi khi, dân mạng lại được dịp phát huy sự sáng tạo nhân sự việc của cựu CEO Đào Chi Anh và The KAfe lần này. Họ cũng mạnh dạn mở những dự án kinh doanh riêng của mình bằng cách kêu gọi vốn cộng đồng. Đương nhiên tất cả chỉ mang tính chất giải trí nhưng cũng đủ để thấy dân tình đang quan tâm đến vấn đề này thế nào.

Dự án "The Tra Đa" của một dân mạng.

Hay một lời kêu gọi khá mỉa mai khác.

Hiện tại, thông tin mang The KAfe trở lại của cựu CEO Đào Chi Anh vẫn đang khiến dân mạng bàn tán rôm rả. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?