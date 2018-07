Đâu chỉ trong Gạo nếp gạo tẻ, màn ảnh châu Á còn loạt "ác nữ giật chồng" đáng ghét và những màn đánh ghen không thua phim hành động

Gạo nếp gạo tẻ

Người thứ 3 hot nhất màn ảnh Việt thời điểm hiện tại không nói cũng biết đó chính là Nhi (Băng Di) trong Gạo nếp gạo tẻ. Nhân vật này là một cường nữ chính hiệu, sẵn sàng bỏ người chồng hiện tại khi hết yêu, một mình trở về nước và đem lòng yêu Công (Hoàng Anh) - chàng rể thứ 2 vô dụng của bà Mai (Hồng Vân). Biết rõ người đàn ông bên cạnh đã có vợ con đề huề, Nhi vẫn chấp nhận làm tình nhân của anh. Sự trơ trẽn của nhân vật này khiến khán giả không khỏi bực tức.

Phải nói nhờ có Nhi mà Hân (Thuý Ngân) nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Nhất là trong phân cảnh Hân đi đánh ghen giúp chị, hất nước vào mặt và tát cho Nhi một cái đau điếng. Dù chỉ mới được lên sóng nhưng đây được đánh giá là cảnh quay đắt giá nhất của Gạo nếp gạo tẻ tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ bị ghét trên phim, Băng Di còn khổ sở bởi những khán giả quá khích ngoài đời. Nữ diễn viên chia sẻ thời gian qua nhận được hàng trăm lời chửi rủa của công chúng, thậm chí đe dọa. Điều này phần nào thể hiện được sức nóng của bộ phim cũng như khả năng diễn xuất của Băng Di nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng không ít đến tinh thần của cô.

Quý cô ưu tú

Không chỉ là bộ phim xoay quanh chủ đề nữ quyền, Quý cô ưu tú còn thành công khắc họa những nhân vật "tiểu tam" đặc sắc cùng những màn đánh ghen hấp dẫn. Ngay từ lúc bắt đầu, mối tình vụng trộm một cách trắng trợn của chồng Woo Ah Jin (Kim Hee Sun) và cô họa sĩ Yoon Sung Hee đã khiến khán giả "nóng máu".

Không những không biết thân biết phận, Yoon Sung Hee còn mặt dày lên mặt trước người vợ chính thức và bàn dân thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng, người chồng nhu nhược lại chọn vợ mình thay vì nhân tình khiến Yoon Sung Hee vô cùng tức giận, thậm chí còn đòi bồi thường. Cuối cùng, ả yêu nữ không nhận được gì ngoài những bẽ bàng vì trót yêu một người đàn ông nhu nhược, bám váy vợ.

Một trong những cảnh quay thú vị nhất của Quý cô ưu tú được người xem hết lời khen ngợi là lúc "mẹ chồng" của Woo Ah Jin, Park Bok Ja (Kim Sun Ah), ra tay đánh ghen hộ con dâu. Vừa bước vào nhà, bà Bok Ja đã túm tóc của Yoon Sung Hee, tát và đánh cho cô ả té sấp mặt sau đó là xả nước lên đầu. Màn đánh ghen ấn tượng của Bok Ja khiến khán giả vô cùng mãn nhãn và hài lòng.

Vợ tôi ngoại tình



Vợ tôi ngoại tình chiêu đãi khán giả bằng màn đánh ghen cực ảo của Eun Ah Ra (Ye Ji Won) dành cho yêu nữ giật chồng. Nhẫn nhịn nhận 7 cú đánh, Ah Ra sau đó trả thù một cú đấm khiến yêu nữ lộn nhào lên không trung và ngã sấp mặt. Chưa hết, sau đó, chị đại này còn tung loạt cú đánh trời giáng không khác gì phim hành động khiến cô nàng "tiểu tam" cuối cùng phải nhập viện điều trị.

Người vợ hoàn hảo

Mở đầu bằng cuộc giằng co giữa Shim Jae Bok (Go So Young) và Jung Na Mi (Im Se Mi) nhưng nhân vật chiếm spotlight của cảnh đánh ghen trong Người vợ hoàn hảo lại là Soon Bong (Park Jun Myun).

Lợi dụng thân hình vạm vỡ, Soon Bong táng Hye Ran (Kim Jung Nan) vì dám xuất hiện ở tòa nhà của chồng bà, đấm Shim Jae Bok chảy máu mũi vì dám vào chĩa mũi vào và cho yêu nữ Jung Na Mi cú đẩy thần sầu trượt dài trên sàn nhà và đập đầu vào tường. Nhờ đó, Jung Na Mi lại nhận được sự thương cảm từ phía khán giả.

Mẹ hổ bố mèo

Sau thời gian dài vắng bóng, Đổng Khiết đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ bằng vai diễn Đường Lâm trong phim truyền hình Mẹ hổ bố mèo. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong Đường Lâm lại là một con cáo già đáng sợ.

Cách ứng xử khéo léo chính là vũ khí lợi hại nhất ở nhân vật này. Với đàn ông, Đường Lâm dụ dỗ bằng kỷ niệm, trước người già thì tỏ ra ngoan ngoãn, ngay cả khi đối diện với vợ của người đàn ông mình thích, cô vẫn có thể nói lý luận, đạo đức. May mắn đến cuối phim, Đường Lâm cũng vẫn là kẻ thứ 3 đứng bên lề chúc phúc cho cặp đôi chính.

Diễn xuất tinh tế và chân thực của Đổng Khiết đã thành công khắc họa nhân vật tiểu tam đáng ghét của Mẹ hổ bố mèo. Cũng bởi vai diễn này mà người đẹp trở thành cái gai trong mắt khán giả, nhất là các bà nội trợ.

(Nguồn: Tổng hợp)