Gần Tết hãy cảnh giác với tiêm filler làm đẹp: Chuyên gia cảnh báo không phải ai cũng có thể tiêm filler!

Tai biến nặng về mắt do tiêm filler tại một spa tư nhân

Theo BS. Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương) từng tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.T.L. 25 tuổi đến khám cấp cứu Bệnh viện Mắt Trung ương vì mắt phải mù sau tiêm filler tại một spa tư nhân.

Theo bệnh nhân L, chị có ý định tiêm filler để làm đẹp vùng sống mũi và quanh mắt. Tuy nhiên, sau một mũi tiêm, chị cảm thấy mắt phải mờ tịt, đau chói. Do ở xa trung tâm nhãn khoa nên phải sau 3 ngày chị mới đến khám. Bệnh nhân được thăm khám trong trường hợp mắt phải xẹp, đầy máu và chất tiêm trong nội nhãn, xẹp tiền phòng. Xung quanh mắt là hốc mắt sưng nề, tụ máu do các mũi tiêm khác. Nhiều khả năng một mũi tiêm đã tấn công xiên thủng nhãn cầu, gây mất chức năng và chảy máu trong mắt, mắt bị mất chất dịch bên trong qua lỗ thủng nên mềm xèo.

Một ca biến chứng do tiêm filler được bác sĩ chia sẻ. (Ảnh: BSCC)

Một bệnh nhân khác thì tiêm filler để làm đẹp may mắn còn giữ lại được chút thị lực do filler chỉ gây tắc nhánh động mạch trung tâm võng mạc nhưng có người lại không được may mắn như vậy.



Theo BS. Hoàng Cương, đây là những ca biến chứng hiếm rất nặng. Những tai biến do làm đẹp, cụ thể là tiêm chất làm đầy đôi khi để lại những rắc rối về thẩm mỹ hoặc để lại sẹo do nhiễm trùng. Chất làm đầy nếu tiêm vào mạch máu sẽ gây tắc mạch. Tiêm nhiều quá mức sẽ gây biến chứng chèn mạch. Những tai biến này nếu làm tổn thương tế bào, di chứng vĩnh viễn không thể loại bỏ do tế bào bị tổn thương, gây sẹo cho bệnh nhân.

Theo BS. Hoàng Cương, biến chứng tại mắt từ gần ra xa, tức thời hay vĩnh viễn có thể kể ra là tụ máu sưng nề vùng quanh mắt, đau và dị cảm, dị ứng, đặc biệt nếu tiêm calcium hydroxyapatite. Mụn mủ và bọc mủ, u hạt do nhiễm trùng, hoại tử chỗ tiêm. Các biến chứng này xảy ra tương ứng với mức sớm, tương đối muộn và quá muộn.

Ngoài ra có các tai biến mạch máu rất đáng sợ và khó lường. Nhìn mờ thoáng qua và nhìn thấy chất tiêm xuất hiện trong tiền phòng dạng Tyndal hoặc lắng lớp ở sau giác mạc và mặt trước thủy tinh thể. Các viêm mạch máu và huyết khối hay xảy ra khi tiêm tại vùng trán và chân mày. Các biến chứng thải loại hay không dung nạp chất liệu filler thường hiếm và muộn.

Không phải ai cũng có thể tiêm filler

Theo BS. Hoàng Cương, để tiêm filler, người tiêm phải là một bác sĩ được đào tạo về filler, là bác sĩ thẩm mỹ, bác sĩ da liễu và được cấp chứng chỉ hành nghề thì mới được tiêm filler cho bệnh nhân. Trước khi tiêm phải luôn hút thử seringue trước khi tiêm phòng khi tiêm vào mạch máu. Đây là điểm sống còn quyết định ca tiêm filler thành công hay không.

Khi tiêm có thể pha loãng, trộn với thuốc tê và thuốc co mạch để giảm đau, chống chảy máu.Hạn chế thể tích thuốc bơm vào cơ thể tối đa. khi thực hiện cần tiến hành bơm từ từ, không căng quá.

Chuyên gia nhận định, thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp biến chứng nặng do tiêm filler làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ, người thực hiện tiêm filler không có bằng cấp chuyên môn, tay nghề nhưng đã lợi dụng tâm lý làm đẹp của các chị em vô tư tiêm filler. Điều này gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Mặc dù đã có những cảnh báo nhưng một bộ phận người dân vẫn lựa chọn cơ sở filler kém uy tín và gây nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Vì thế, chuyên gia khuyên, muốn tiêm filler làm đẹp, chị em hãy đến cơ sở y tế để được nghe tư vấn. Trước tiên là trao đổi về nhu cầu, tiếp đó là cân nhắc về hiệu quả, hơn hết là vấn đề an toàn. Khi dùng filler cần phải thận trọng, nếu sử dụng sai sẽ đem lại những hiệu quả nghiêm trọng.