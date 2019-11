Gã đàn ông ở An Giang nhiều lần hiếp dâm cháu gái

TAND tỉnh An Giang hôm nay xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thanh Mỵ (35 tuổi, ngụ huyện An Phú) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.



Bị cáo My. được xác định nhiều lần thực hiện hành đồi bại với cháu họ của mình.

Bị cáo Mỵ tại toà. Ảnh: T.T.

Theo cáo trạng, chiều ngày 18/2, Mỵ thấy cháu họ gái 12 tuổi đang ở sau nhà bếp nên nảy sinh ý định giao cấu.

Mỵ kêu cháu gái đi theo gã sẽ cho tiền. Khi Mỵ định giao cấu với bé gái thì người thân của cháu bé phát hiện tri hô.

Mỵ bỏ chạy về nhà. Sau đó, người nhà phát hiên bé gái có dấu hiệu bị xâm hại nên gặng hỏi thì được kể là My. đã nhiều lần giao cấu với nạn nhân.

Vụ việc sau đó được trình báo công an. Mỵ bị cơ quan công an khởi tố, điều tra. Công an xác định từ tháng 1 – 2/2019, My. đã 6 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái.

Mỗi lần thực hiện hành vi, Mỵ cho cháu gái từ 20.000 – 45.000 đồng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Mỵ đã thành khẩn khai báo và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo My. 13 năm 6 tháng tù về tội danh nói trên.