Vụ giết vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình: Nghi can kể chuyện đã giết vợ rồi xin ăn ở nhà dân

Chiều 24/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Trung tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, sau hơn một ngày đêm vây bắt đối tượng gây án không thành, sáng 24/7, Công an huyện Yên Thủy được hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình, cùng với tổng lực lượng công an huyện, công an các xã lân cận, dân quân vào cuộc.



Được biết tổng cộng có hơn 200 người đang quyết tâm đào xới lật tung khu rừng Thung Lót tìm bắt bằng được đối tượng Bùi Văn Tiển (SN 1979) là nghi phạm đã giết vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983), cùng trú tại tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nghi phạm đang lẩn trốn trong rừng sâu.

Theo đó, công an nhận định đối tượng Tiển đã bỏ trốn vào khu rừng Thung Lót thuộc xã Lạc Thịnh bởi đây là nơi đối tượng đã sống làm nương gần 20 năm. Bên cạnh đó, thông tin người dân cung cấp, đối tượng Tiển vào một lán nhà dân kể lại hắn đã giết vợ và xin ăn rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

Trước khi bỏ trốn vào rừng sâu, đối tưởng Tiển đã vào một lán nhà dân kể lại hắn đã giết vợ và xin ăn.

“Rừng Thung Lót là khu rừng hiểm trở, nhiều hang động cách nhà đối tượng khoảng 10km, cách trung tâm huyện Yên Thủy 20km, đối tượng lại thông thạo địa hình, vị vậy xác định rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Biết rằng khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tích cực tìm kiếm, ngày và đêm qua (23/7), hơn 100 cán bộ chiến sĩ ăn ở trong rừng phục vây bắt đối tượng.

Sáng nay, (24/7) đơn vị tăng cường thêm quân lên tới 200 người, quyết tâm lật tung cả khu rừng tìm kiếm vây bắt bằng được. Trong hôm nay không tìm được đối tượng, Công an huyện chuyển phương án tìm kiếm theo phương án khác”, Trung tá Trần Anh Tuấn thông tin.

Công an huyện Yên Thủy đã tăng cường 200 người, quyết tâm lật tung cả khu rừng tìm kiếm vây bắt bằng được đối tượng.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 22/7, tại xóm Nhòn xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy, Hòa Bình). Vào khoảng thời gian trên, xóm Nhòn bị mất điện, khi đó Tiển và chị H. xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lúc này, Tiển đã dùng điếu đập mạnh vào đầu và dùng dao chém nhiều nhát vào người chị H. khiến tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án đối tượng Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường kèm theo hung khí gây án là dao.