Fan tinh tường soi ra "thư ký Kim" Park Min Young mặc váy cưới lộng lẫy nhưng lại... quên đeo nhẫn cưới

Dù đã kết thúc với 16 tập phim ngọt ngào đến sâu răng nhưng dường như Thư ký Kim sao thế? vẫn chưa hề giảm nhiệt. Mới đây, các "thánh soi" lại ra tay và bất ngờ phát hiện một chi tiết cực kỳ nhỏ mà nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra. Đó là trong lễ cưới long trọng đầy sang chảnh của "phó chủ tịch Lee" Park Seo Joon và "thư ký Kim" Park Min Young, cô dâu diện váy cưới lộng lẫy là thế nhưng lại quên mất... không đeo nhẫn cưới.

Đây là bức ảnh được fan tinh tường soi ra thư ký Kim không đeo nhẫn cưới.

Cụ thể là trong phân đoạn khi Kim Mi So khoác tay phó chủ tịch chuẩn bị bước vào lễ đường, các fan đã tinh tường soi được trên cả 2 tay Mi So đều không đeo nhẫn. Ngay cả nhẫn đính hôn mà trước đó Young Joon đeo cho cô khi cầu hôn cũng không thấy đâu. Các fan đã nhanh chóng "bắt lỗi" ekip và đội ngũ chuẩn bị đạo cụ cho phim vì để tới tận đoạn cuối cùng mà còn rơi rớt hạt sạn nhỏ thế này.

Ngay cả cảnh trong hậu trường lễ cưới cũng không thấy cô dâu - chú rể có đeo nhẫn.

Tuy nhiên sau đó đã có những fan khác nhanh chóng "thanh minh" giúp đoàn phim về chuyện Mi So không đeo nhẫn. Thật ra thì nhẫn cưới và nhẫn đính hôn vốn là 2 chiếc nhẫn khác nhau. Tấm ảnh Mi So bị soi không đeo nhẫn được chụp vào thời điểm Mi So và Young Joon hồi hộp chuẩn bị bước vào khán phòng để làm lễ. Trong phim thật sự chỉ có cảnh trước khi vào khán phòng, sau khi vào rồi thì cặp đôi đi thẳng lên giữa sân khấu và... hôn nhau đầy nồng nhiệt chứ không hề có màn trao nhẫn.

Nhưng thật ra lý do không thấy nhẫn cưới là vì lúc "bị soi" rõ ràng họ chưa trao nhẫn cho nhau, đến lúc "phải trao" thì lại không được cho lên phim mà thôi.

Nhiều người bênh vực rằng có lẽ Young Joon và Mi So đã... trao nhẫn cho nhau trước đó, chỉ là phim không chiếu cho khán giả xem cảnh đó mà thôi. Dù gì thì khi hôn nhau khán giả cũng chả thấy được bàn tay Mi So có đeo nhẫn hay không.