Đường dây tổ chức cho người Việt trốn đi châu Âu giá 40.000 USD

Nhóm đối tượng tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị đưa ra tòa xét xử - Ảnh: ANTĐ.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cùng vật chứng của vụ án “Dong Guo Li và đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác” đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can trước pháp luật.

Kết quả điều tra vụ án xác định: Các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam, tổ chức cho người Việt Nam trốn đi các nước châu Âu. Chúng đã cử Dong Guo Li (quốc tịch Trung Quốc), Wong Chong Hiong và Ooi Gee Yik (quốc tịch Malaysia) vào Việt Nam để dạy tiếng Trung Quốc, hướng dẫn người đi cách đóng giả làm người Trung Quốc trong quá trình trốn đi châu Âu.

Chúng đưa người đi trốn xuất cảnh Việt Nam với danh nghĩa đi du lịch sang các nước ASEAN bằng hộ chiếu thật; sau đó, sử dụng hộ chiếu Trung Quốc nhưng dán ảnh của họ để nhập cảnh vào các nước Bosnia, Srilanka,… từ đó, đi tiếp vào các nước châu Âu.

Với thủ đoạn đó, các đối tượng đã tổ chức cho 22 người Việt Nam trốn đi nước ngoài với chi phí từ 17.000 USD đến 40.000 USD/người, tùy theo từng nước nếu đi trót lọt. Một số trường hợp đã bị nước ngoài phát hiện, bắt giam, phạt tiền, trục xuất về Việt Nam.

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Dong Guo Li 7 năm 6 tháng tù; Wong Chong Hiong 6 năm 6 tháng tù; Ooi Gee Yik 6 năm tù; các bị cáo khác có mức án từ 5 đến 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 22/10, container đông lạnh chở 39 người nhập cư mang quốc tịch Việt Nam được tài xế Eamonn Harrison (22 tuổi) đưa tới cảng Zeebrugge (Bỉ) để chuyển bằng phà tới cảng Purfleet (Anh). Sáng 23/10, tài xế Maurice Robinson nhận container tại cảng Anh và đưa tới khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex. Lúc này, phát hiện 39 người đã tử vong, Robinson lập tức thông báo với cơ quan an ninh.

Nạn nhân được xác định là người Việt Nam, trong đó, tỉnh Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người; còn lại có hộ khẩu ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Eamonn Harrison bị cáo buộc 41 tội danh, bao gồm 39 tội ngộ sát, tội buôn người và hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp.