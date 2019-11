Gia cảnh khó ngờ của nạn nhân đường dây đưa người vào Mỹ giá 36.000 USD

Cặp vợ chồng Bùi Thị Thu Hồng, Nguyễn Khắc Trọng thuộc đường dây đưa người vượt biên trái phép tại TT-Huế.

Như tin đã đưa, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế vừa quyết định khởi tố đối với Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, TPHCM), Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, trú TT-Huế).

Cả 3 đối tượng trên đều bị khởi tố về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Những nạn nhân của đường dây đưa người trốn sang nước ngoài này là anh Lại Đình T. (hơn 20 tuổi, ngụ xã Vinh An, huyện Phú Vang, TT-Huế); cùng với 3 người khác quê tỉnh TT-Huế và Nghệ An.

Trước đó, biết gia đình ông Lại Đình Th. (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) muốn cho con trai Lại Đình Th. định cư ở Mỹ, một thành viên trong nhóm tổ chức người vượt biên nêu trên là Nguyễn Văn Chương tìm đến thuyết phục, hứa hẹn bảo đảm đưa được người sang Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nộp đủ 36.000 USD cho nhóm người trên, anh Lại Đình T. không thể sang được Mỹ như mong muốn. Lâm cảnh nợ nần, “tiền mất, tật mang”, gia đình anh Th. đã làm đơn tố cáo đến công an.

Theo thông tin từ Công an TT-Huế, trong quá trình điều tra đường dây đưa người vượt biên trái phép do nhóm đối tượng Hồng, Trọng, Chương tổ chức, lực lượng chức năng ghi nhận: Để có tiền "xuất cảnh", gia đình nạn nhân anh Lại Đình Th. (ngụ xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã phải vay mượn của nhiều người, chứ không sẵn “của ăn, của để” để chi phí đi Mỹ định cư như nhiều người nghĩ.

Ông Lại Đình Th. giãi bày: "Tôi bị tàn tật, còn vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình không phải khá giả gì. Nhưng thấy những người trong làng ra định cư nước ngoài ai nấy đều khá giả, có điều kiện tốt để chăm lo cho người thân ở quê, nên gia đình mới cố gắng vay mượn họ hàng, bà con trong làng khoản tiền rất lớn để lo cho con trai sang Mỹ".

Ông Th. còn cho hay, sau khi con trai Lại Đình T. xuất cảnh sang Mỹ bất thành, gia đình rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu, nguy cơ mất khả năng trả nợ cho người thân, nên phải “cầu cứu” những người trong đường dây đưa người vượt biên trái phép để xin được hoàn lại số tiền đã nộp. Tuy nhiên, nhóm của Hồng, Trọng, Chương đã phủi tay, lật lọng. Không còn cách nào khác, họ phải nhờ công an can thiệp.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Lại Đình Th. (trú xã Vinh An, huyện Phú Vang) có con trai là Lại Đình Th. (ngoài 20 tuổi) có nguyện vọng được định cư ở Mỹ. Anh T. được Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, cùng ngụ xã Vinh An) giới thiệu cho Bùi Thị Thu Hồng, 34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Đào tạo Hoàng Phát (phường Tân Thới, quận 12, TP. HCM) và Nguyễn Khắc Trọng (trú Đắk Lắk, chồng của Hồng) để tổ chức trốn đi sang Mỹ trái phép dưới hình thức đi du lịch.

Anh T. sau đó đã nộp đủ 36.000 USD theo nhiều đợt cho nhóm của Bùi Thị Thu Hồng, được đưa ra nước ngoài theo hình thức đi du lịch từ Nội Bài đến Malaysia, Arab Saudi, Chile, Ecuador, Cuba…

Tại Havana (Cuba), do lo sợ bị bắt vì ở quá hạn nhập cảnh, anh T. và một người đồng hương xã Vinh An đi cùng đã phải liên hệ Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba để được đưa trở lại Việt Nam.