Đứng ngồi không yên với 6 thú cưng nổi tiếng nhất MXH Việt 2019: Cực dễ thương và chỉ muốn ôm vào lòng cho thoả ước ao!

Khoảng 1-2 năm trở lại đây, trào lưu khoe động vật cưng lên mạng xã hội ngày càng nhiều trong giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở việc chụp hình chúng, các bạn còn chế ảnh và sáng tạo ra một loạt nội dung hài hước vui nhộn. Dần dần, có một số thú cưng bắt đầu nổi lên và trở thành Influencer (nhân vật có tầm ảnh hưởng).

Nhìn những cô cậu chó mèo này mà cưng lịm tim, chỉ muốn bế ngay về nhà nuôi. Hơn nữa, chính bởi sức lan toả của chúng, chủ của những thú cưng này còn có thể tạo ra nguồn thu từ hoạt động quảng cáo nữa! Nào, hãy cùng điểm danh 6 thú cưng được đông đảo cư dân mạng theo dõi và thả tim nha!

1. Momo Inu - chú chó vàng của làng KOL

Cái tên Momo Inu chắc chắn đã không còn xa lạ gì với giới trẻ Việt Nam đặc biệt là cộng đồng những người yêu thích cún con. Kể sơ qua Momo Inu một chút thì đây là một nàng chó cái thuộc giống Akita Inu, quốc khuyển của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.

Momo Inu sở hữu một vẻ ngoài đẹp, đúng là giống chó Tây có khác, và cười rất xinh. "Chị chó" này còn được anh chủ lập hẳn cho một Fanpage "siêu nhiều muối". Văn phong, nội dung của Fanpage đó rất hài hước, hồn nhiên cùng với giọng điệu "ngọng níu no". Những hình ảnh dù không đầu tư về thiết kế mà chỉ là chụp rất đời thường nhưng đều khiến đông đảo mọi người quan tâm.

Thậm chí, lượng tương tác của chú chó này chẳng kém một KOLs hay Influencers lừng danh nào. Hiện tại, trang này đang sở hữu hơn 100K lượt thích và mỗi bài có đến vài ngàn reactions.

Đỉnh điểm cho sự nổi tiếng của Momo Inu có lẽ là việc chú chó tham gia "hợp tác" cùng Hoàng Thùy Linh trong MV "Để Mị nói cho mà nghe" hồi tháng 6 vừa qua. Tuy chỉ xuất hiện vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cư dân mạng đều "tan chảy" trước sự đáng yêu cute phô mai que của Momo. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Momo Inu còn tham gia talkshow, gameshow thậm chí là "khách mời" cho buổi casting phim "Cậu Vàng". Đồng thời, Momo Inu là 1 trong hàng trăm nhà sáng tạo nội dung trên MXH Lotus.

Momo Inu tham gia vào MXH Lotus!

Khoảnh khắc Momo Inu xuất hiện trong MV của Hoàng Thuỳ Linh.

2. Chiếc mèo tên Sói - chú mèo "đanh đá" nhất quả đất

Sói mới chỉ xuất hiện và nổi lên trong năm 2019 nhưng đã gây được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Bằng chứng là lượt like Fanpage lên tới 60K, các bài đăng trong group Đảo Mèo cũng nhận được lượt like tim share khổng lồ. Không gây cười như Momo bằng cách "giả vờ" ngọng níu ngọng no, nội dung của Sói vẫn khiến người xem nắc nẻ vì sự xéo sắc, chỏng lỏn nhưng cực dễ thương. Chính những bức ảnh ấy là nguồn cảm hứng cho hội chế Meme thoả sức sáng tạo đó!

Đáng chú ý hơn, chủ của mèo Sói là bạn Việt Anh - một chàng trai rất ưa nhìn và cũng hay chụp chung với mèo cưng của mình.

3. Thị Bo the Chú Chó

Thị Bo có nguồn gốc là giống chó ở Nhật. Bo là một cô chó sống cùng nhà với mèo Sói nhưng khác chủ. Điểm nổi bật ở Bo là màu lông trắng, gương mặt rất "cà khịa" và được chế làm meme rất nhiều. Giống như Sói thì Bo mới nổi trong năm 2019. Đặc biệt cô Bo còn hay được anh chủ Minh Hiếu đưa đi chụp ảnh xinh xẻo lắm nha! Hiện tại trang fanpage của Bo nhận được 18K lượt theo dõi với mỗi bài đăng tương tác rất tốt.

4. Hiro một lằn

Hiro là chú chó thuốc giống Husky, vốn đã "ngáo ngáo" lại còn cộng thêm màu lông trông thật ngốc nghếch dễ sợ! Ngoại hình dễ thương đã đành, Hiro còn để thương để nhớ trong lòng cư dân mạng bởi meme nổi tiếng "núa nếp nà núa nếp nàng, núa nên nớp nớp, nớp chì, nớp diu" của năm 2019. Trang fanpage của Hiro sở hữu hơn 17K lượt theo dõi và được đăng tải rất nhiều meme hài hước khác.

5. Dưa Hấu tung tăng

Dưa Hấu được xem như là "con cưng" của food vlogger Ninh Tito. Anh mới chỉ nhận em beagle về khoảng 3-4 tháng nay. Dưa Hấu nhìn có màu lông nâu quý phái, được "ba Ninh" chăm sóc cẩn thận và mặc đẹp. Chính từ sự nổi tiếng của ba mà Dưa Hấu cũng nhanh chóng được các bạn trẻ biết đến. Hiện tại fanpage của Dưa Hấu đã sở hữu tới gần 4K lượt theo dõi.

6. Katie không ngáo

Lại thêm một nhân vật vàng của làng meme! Xin được gọi tên Katie không ngáo - chú husky có đôi mắt to tròn và gương mặt rất buồn cười chỉ hợp để chế ảnh! Trang fanpage của Katie có 4K lượt follow và mỗi content đều "nhiều muối" khiến cho ai cũng phải phì cười khi đọc. Ban đầu đôi mắt của Katie nhìn hơi sợ một chút nhưng nếu để ý kỹ thì rất đáng yêu đó nha!

Để mỗi ngày lướt Facebook đều thấy sự dễ thương và vui vẻ thì các nàng hãy ấn like cho các bé cún, bé mèo nha! Nếu có điều kiện bạn cũng có thể chia sẻ rộng rãi thú cưng của mình và thử sáng tạo nội dung hài hước xem sao! Biết đâu đến một ngày vật nuôi của bạn cũng nổi tiếng quá trời đó!