Cô gái H’Mông Lò Thị Mai khoe được Công Phượng tặng áo đấu tại Bỉ cùng dòng chia sẻ đặc biệt

Lò Thị Mai – cô gái H'Mông, hiện 27 tuổi, từng được nhiều người biết đến nhờ khả năng nói tiếng Anh ''như gió'' hồi năm 2007.

Mới đây, Lò Thị Mai bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân việc được cầu thủ Công Phượng tặng áo đấu.

Đính kèm với hình ảnh chụp cùng cầu thủ Công Phượng và chiếc áo đấu, cô gái H'Mông viết: ''Áo được treo trên tường rồi nhé em Phượng. I’m H'mong no matter where you’re I always show up people that I’m H'mong (tạm dịch: Tôi là người H'Mông và dù ở đâu, tôi luôn cho mọi người thấy mình là người H'Mông)''.

Công Phượng tặng áo đấu có chữ ký cho Lò Thị Mai tại Bỉ.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh thân thiết của hai người nhanh chóng nhận được nhiều sự hưởng ứng của dân mạng.

Trước đó, vào cuối tháng 9, cô gái H'Mông cũng chia sẻ mình và tiền đạo quê Nghệ An học chung một lớp tiếng Pháp tại Bỉ: ''Mai và Công Phượng và anh Thành Minh học tiếng Pháp cùng nhau một lớp".

Lò Thị Mai cho biết chị gặp Công Phượng lần đầu cách đây 2 tuần ở nhà một người chị tại thành phố Sint-Truiden.

Lò Thị Mai biết Công Phượng là người nổi tiếng trước khi gặp gỡ ở Bỉ.

Trước đó, Mai đã biết Phượng là cầu thủ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong dịp gặp gỡ, Lò Thị Mai cùng Công Phượng và một số bạn bè đã đi ăn và trò chuyện vui vẻ. Đặc biệt, Lò Thị Mai cũng từng tới sân xem CLB Sint-Truidense thi đấu. Tuy nhiên, cô bày tỏ bản thân biết Công Phượng là người nổi tiếng nên không có ý làm thân hay chủ động gặp gỡ.

"Công Phượng rất ít nói. Lớp tiếng Pháp chúng mình học chung thì mới bắt đầu cách đây nửa tháng và chỉ học một buổi/tuần", Lò Thị Mai nói vào cuối tháng 9.

Lò Thị Mai (27 tuổi, sinh ra tại Sapa, Lào Cai) được biết tới với biệt danh "cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió" từ cách đây hơn 10 năm. Chuyện tình của cô và người chồng Bỉ Steve Houbrechts từng thu hút sự chú ý, ngưỡng mộ từ nhiều người.

Lò Thị Mai cho biết, vì hai con nên cô quyết định ở lại Bỉ, chưa có ý định trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 15/9, Lò Thị Mai bất ngờ tiết lộ hai người đã ly hôn sau 7 năm bên nhau. Mai hiện sống một mình tại thành phố Sint-Truiden, Bỉ và vẫn làm công việc y tá gần nhà.

Cô gái 27 tuổi chia sẻ không có ý định về Việt Nam sinh sống, ít nhất là hiện tại. Với cô, việc quan trọng nhất bây giờ là được ở gần và chăm sóc hai con trai.

Hiện ngoài công việc y tá ở bệnh viện, Mai đang học thêm tiếng Pháp.