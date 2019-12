Độc hơn asen 68 lần, WHO xếp hạng đây là chất gây ung thư nhóm 1 ẩn giấu ở ngay trong bếp

Mọi người thường nói: Đây là thời đại có tỷ lệ mắc ung thư cao. Thật vậy, là một bệnh có tỷ lệ tử vong cao, nhiều bệnh nhân thường ở giai đoạn giữa và cuối mới được phát hiện, và về cơ bản là rất khó chữa tại thời điểm này.



Đây là những số liệu thống kê ở Trung Quốc, chúng ta có thể coi là một thông tin rất đáng tham khảo. Có tới khoảng 4,3 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm ở Trung Quốc và tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn nữ giới. Các loại ung thư gây tử vong nhiều nhất là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

Người ta thường nói rằng ung thư là "không thể chữa được", nhưng trong mắt các bác sĩ ung thư, ung thư có thể chữa được. Quan trọng là cần phải phát hiện sớm, điều trị sớm và làm thật tốt công tác phòng ngừa bệnh trong đời sống hàng ngày.

Một chất gây ung thư độc hơn arsenic (Asen) tới 68 lần - chính là Aflatoxin

Mặc dù ung thư không phải là do ăn uống sinh ra trực tiếp, nhưng thói quen ăn uống lành mạnh đóng vai trò chính trong việc ngăn ngừa ung thư.

Một chế độ ăn uống không lành mạnh làm tăng nguy cơ ung thư. Aflatoxin, được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là chất gây ung thư loại 1, là một trong những nguyên nhân nguy hiểm gây ung thư.

Aflatoxin là gì?

Là một hợp chất, aflatoxin là một dẫn xuất của dihydrofurvitymarin.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng aflatoxin được con người hấp thụ vào cơ thể có tỷ lệ thuận với tỷ lệ mắc ung thư gan. Nó có hại cho cơ thể con người hơn asen và độc hại gấp 68 lần so với asen. Chỉ cần tiêu thụ vào cơ thể 1 mg qua đường ăn uống, nó sẽ gây ung thư. Ví dụ người có trong lượng là 70 kilogam sẽ chết nếu tiêu thụ 20 miligam aflatoxin.

Aflatoxin tồn tại trong tất cả các phần của đời sống nhưng rất dễ bị mọi người bỏ qua, chỉ cần vô tình ăn phải chất aflatoxin sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho sức khỏe. Vì thành phần chính của aflatoxin là hòa tan trong chất béo, nó không tan trong nước.

Do đó, nếu độ hòa tan trong nước rất thấp và nhiệt độ nứt khoảng 280 ° C hoặc cao hơn, nhiệt độ xử lý nước rửa và nấu chung không thể bị phá hủy. Do đó, việc loại bỏ độc tố bằng cách đun nóng nước là không thể.

Aflatoxin thường cất giấu và ẩn nấp ở đâu?

1, Tủ lạnh gia đình bạn đã không được làm sạch trong một thời gian dài

Tủ lạnh đã là một thiết bị thiết yếu cho mọi hộ gia đình, và nó có thể được sử dụng để lưu trữ trái cây, rau, thịt, và rất nhiều các loại thực phẩm, đồ dùngv.v. Nhiều gia đình đã quen với việc nhét mọi thứ vào tủ lạnh, như thể làm như vậy thì mọi thứ trong tủ lạnh sẽ không bị hỏng.

Trên thực tế, ngay cả khi bạn đặt nó trong tủ lạnh, thực phẩm vẫn có thời hạn sử dụng, sau đó nếu để quá dài thì nó sẽ bị mốc. Và nếu tủ lạnh sử dụng liên tục trong một thời gian dài mà không được làm sạch, nó cũng sẽ sinh ra aflatoxin và các vi khuẩn khác.

2, Thớt mốc

Thớt là một công cụ không thể thiếu trong nhà bếp, nhưng nếu thớt được sử dụng quá lâu và không được làm sạch thường xuyên ngay tại chỗ, hoặc đặt ở một góc ẩm ướt và bẩn, nó sẽ dễ dàng bị mốc và từ đó có thể sản xuất ra chất aflatoxin.

3, Lạc, ngô, gạo và các loại hạt bị mốc

Nhiều người dự trữ rất nhiều lạc, ngô và gạo hay các loại hạt trong nhà để ăn lâu dài, nhưng nếu chúng được để ở nơi ẩm ướt và không được vệ sinh đúng cách, các loại hạt khô này sẽ dễ bị nấm mốc, từ đó sẽ sản xuất một lượng lớn aflatoxin và gây ra các bệnh về gan như ung thư gan.

Nhiều người cảm thấy rằng những thực phẩm này khi bị mốc mà vứt đi là quá lãng phí, vì vậy họ loại/cắt bỏ chỗ bị mốc và ăn phần còn lại.

Trên thực tế, một lượng lớn aflatoxin đã được sản xuất trong loại thực phẩm này và thậm chí cả phần dường như còn nguyên vẹn được bao phủ bởi những sợi nấm nhỏ li ti mà mắt thường khó nhìn thấy.

Làm thế nào để ngăn ngừa aflatoxin?

Nếu bạn muốn ngăn ngừa tiếp xúc với nguồn chất độc aflatoxin, hãy mua ngũ cốc mới, càng an toàn càng tốt. Đừng mua số lượng lớn cùng một lúc và lưu trữ chúng trong một thời gian dài để tránh phát sinh nấm mốc. Vứt bỏ trái cây và rau quả bị mốc, đừng chọn cắt bỏ những phần bị hỏng và tiếp tục ăn.

Tuy nhiên, do sự tuyên truyền của dư luận về các sai sót kiến thức nên nhiều người nghĩ "chất gây ung thư = chất độc" đã trở thành sự hiểu biết đầu tiên của mọi người về chất gây ung thư, khiến nhiều người nghĩ rằng ăn những chất gây ung thư này sẽ gây ung thư như asen.

Đó là lý do tại sao có nhiều loại "Thực phẩm chống ung thư" khác nhau liên tục được chào bán tràn ngập thị trường.

Như đã đề cập trước đó, nguyên nhân gây ung thư là vô cùng phức tạp. Không phải bạn ăn một loại thực phẩm nào đó và uống một loại nước nhất định nào đó là sẽ phát triển ung thư.

Cho dù đó là thuốc chống ung thư hay chất gây ung thư, mới chỉ nằm ở mức độ nghiên cứu y học, còn sâu xa hơn nữa thì vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Nhiều người nói rằng họ đã lo lắng nếu vô tình ăn các loại ngũ cốc bị mốc, bạn sẽ bị ung thư ngay lập tức?

Trên thực tế, bạn không phải lo lắng về điều đó, trừ khi bạn thực sự quá tiết kiệm và phải ăn cả một thùng ngũ cốc, thì mới có thể làm tăng nguy cơ ung thư, còn việc ăn lẻ tẻ thì chỉ "tăng lên" nguy cơ ung thư mà thôi.

Link gốc: http://ttvn.vn/doi-song/doc-hon-asen-68-lan-who-xep-hang-day-la-chat-gay-ung-thu-nhom-1-an-giau-o-ngay-trong-bep-820195129448326.htm

*Theo Health/QQ