Dỡ la phông trần nhà, đột nhập hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Ngày 16/8, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết, đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hường (SN 1978, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, tối ngày 21/6/2019, Sau khi nhậu xong ở nhà mình, Hường nghĩ đến cô cháu gái 14 tuổi nhà hàng xóm (gọi Hường là dượng) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Đối tượng Hường

Ngay sau đó, Hường lẻn vào nhà bé gái theo lối cửa sau, tuy nhiên do cửa phòng bé gái khóa bên trong nên Hường không vào được. Không từ bỏ ý định, Hường đi ra phía trước nhà, dùng thang trèo lên nóc rồi dỡ từng miếng la phông trần nhà để đột nhập vào bên trong.



Thấy bé gái đang ngủ, Hường tiến đến ngồi bên cạnh vừa hôn vào mặt, vừa cởi quần cháu gái. Đúng lúc này bé gái tỉnh giấc, dùng chân đạp vào người Hường và truy hô. Do bị chống cự, Hường dùng tay đánh vào mặt cháu gái rồi bỏ về nhà ngủ.

Nhận tin trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện An Biên vào cuộc điều tra và bắt giữ Hường để xử lý.