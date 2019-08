Nữ sinh "mất tích" ở sân bay Nội Bài nói với bạn trai trên taxi: "Em sợ bỏ trốn thế này, bố mẹ em sẽ thuê thám tử tìm"

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (Lâm Đồng) "mất tích" ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngày 15/8, công an đã mời lái xe taxi chở nữ sinh này lên làm việc. Tại cơ quan công an, người tài xế này đã cho biết nhiều tình tiết bất ngờ.

Theo thông tin trên báo Giao thông, tài xế này khai trong lúc đang đỗ xe tại sảnh E sân bay Nội Bài thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) đến đề nghị anh chở đi theo chỉ dẫn của mình. Trên đường đi, anh này có nghe thấy khách nữ nói với khách nam: "Em sợ bỏ trốn thế này, bố mẹ em sẽ thuê thám tử tìm".

Cũng theo tài xế taxi, 2 vị khách nói khá nhiều chuyện, nhưng do nói rất nhỏ nên anh không nghe được. Trên xe, cả 2 vị khách không có biểu hiện gì khác thường. Cả 2 người vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Khi đi đến đường Võ Chí Công, 2 hành khách này xuống xe.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My.

Cũng theo nguồn tin trên, hình ảnh tại camera an ninh tại sân bay Nội Bài cho thấy: Khoảng 13h30 phút ngày 13/8, nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My đi cùng gia đình 6 người đến sân bay để làm thủ tục đi Đà Lạt. Sau khi làm thủ tục xong, My đi cùng em trai là Nguyễn Vũ Thành Đạt (sinh năm 2006) tách đoàn, đi xuống tầng 1 sảnh E.

Tại đây, My và Đạt đứng nói chuyện với một nam giới, không có biểu hiện gì bất thường. Cả 3 đứng nói chuyện khoảng 1 phút thì Đạt đi vào trong sảnh E, My và nam thanh niên còn lại đi bộ ra ngoài và lên một chiếc xe taxi của hãng G7. Những người còn lại trong gia đình của My sau đó đã lên máy bay về Lâm Đồng.