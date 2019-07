Đỉnh cao dối lừa: Quảng cáo thuốc giảm cân nhưng bóp eo đến cong cả bàn, dân mạng mỉa mai “photoshop non tay”

Bán hàng online hiện nay trở nên rất phổ biến, lướt trên newfeed facebook dễ dàng bắt gặp hàng loạt những bài viết, hình ảnh quảng cáo sản phẩm. Chính vì thế, sự cạnh tranh giữa những người bán ngày một nhiều. Điều này đòi hỏi họ phải tìm ra những cách thức để thu hút khách hàng.

Thế nhưng, một số người bán sử dụng chiêu trò hòng "câu khách", không may lại bị phát hiện, gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, dân mạng đang chia sẻ rần rần hình ảnh một cô gái khoe vóc dáng trước và sau khi sử dụng thuốc giảm cân để chứng minh hiệu quả sản phẩm mình đang bán. Mặc dù đúng là trước khi dùng thuốc thì bụng một rổ mỡ, bèo nhèo, chảy sệ; còn sau khi sử dụng, cô gái này có vòng eo săn chắc, thon gọn, gương mặt cũng tươi tắn, rạng rỡ hơn vài phần.

Ảnh trước khi giảm cân sẽ là cái bụng bèo nhèo ngấn mỡ, còn sau khi sử dụng thuốc sẽ là một cái bụng phằng lì như người mẫu. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh before - after với sự thay đổi 1 trời 1 vực như thế này chắc chắn sẽ đánh vào tâm lý chị em rất hiệu quả. Thế nhưng, dân mạng rất tinh ý, nhanh chóng phát hiện bức ảnh "after" bị chỉnh sửa qua photoshop.

Ngay lập tức, bài đăng này của cô gái đã bị nhiều người chụp màn hình, chia sẻ lên nhiều nhóm cộng đồng khác. Nhiều người cảm thấy phẫn nộ bình luận:

"Không tin vào thuốc giảm cân là có lý do mà."

"Riết rồi chẳng biết tin ai."

"Bạn này trình còn hơi gà nên mới photoshop lộ liễu thế. Nhiều người họ chỉ đứng ở nền trắng ý. Nói chung mình không ủng hộ sử dụng thuốc, đi tập gym, yoga... đi các bạn trẻ."

"Muốn giảm cân là phải biết photoshop."

"Đừng tin đồ qua mạng."

"Bóp 1 chút cho hoàn hảo hơn thì còn tin, bóp tới mức méo cả bàn, thay đổi cả bức tranh thì chịu."

"Ha ha, bán hàng không có tâm và cái kết."

"Cái tranh đang hình chữ nhật mà chị kéo cho nó thành vuông luôn kìa."

"Ôi trời chịu thôi. Cái bàn cong vòng luôn kìa."

"Ha ha, cười vì cái comment, best đá đểu."

"Các bạn cứ quảng cáo thần thánh hóa, tưởng thế nào hóa ra toàn photoshop."

Đặc biệt, rất nhiều người bình luận về việc bán hàng không có tâm:

"Bán hàng thì phải có tâm chứ, thế mới lâu bền được."

"Bán hàng sợ nhất những người không có tâm."

Đây có lẽ là bài học với những người mua hàng online, đừng quá tin vào quảng cáo trên mạng nhé! Hãy tìm hiểu kĩ để là người mua hàng thông thái nhé!