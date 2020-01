"Diên Hi công lược" ngoại truyện tiếp tục bị chê dở, điểm Douban giảm mạnh, Ngô Cẩn Ngôn là tia sáng duy nhất

Dù được nhiều kỳ vọng nhưng Diên Hi công lược ngoại truyện: Kim chi ngọc diệp do Vu Chính sản xuất lại bị chê tơi tả khi chính thức lên sóng. Ngày 4/1, Sina đưa tin điểm Douban của Diên Hi công lược ngoại truyện chỉ còn có 5,1. Số người cho điểm 1 - 2 - 3 đã đạt đến 85%.

Bộ phim gồm 6 tập, có nội dung xoay quanh cuộc đời của công chúa Chiêu Hoa (Vương Hạc Nhuận). Chẳng hiểu Vu Chính suy tính điều gì mà lại xây dựng tính cách nhân vật Chiêu Hoa giống hệt Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn). Tuy nhiên, nếu Ngụy Anh Lạc ương bướng một cách thông minh để bảo vệ bản thân thì Chiêu Hoa lại gây ức chế vì hành xử trẻ con quá mức.

Sina nhận định, phần mới của Diên Hi công lược là 1 thất bại của Vu Chính. Bộ phim có quá nhiều tình tiết phi lý, cảm giác như là cái chợ chứ không phải hậu cung hoành tráng uy nghi.

Chưa hết, có 5 nhân vật của phần cũ xuất hiện ở Diên Hi công lược ngoại truyện nhưng chỉ duy nhất Ngụy Anh Lạc gây ấn tượng. Các nhân viên còn lại, từ Càn Long (Nhiếp Viễn) cho đến thái giám Lý Ngọc đều xuất hiện thoáng qua, không đủ để người xem phải "khắc cốt ghi tâm".

Một điều thú vị là ở Diên Hi công lược bản gốc, Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn là người bị chê bao nhiều nhất. Khán giả cho rằng, so với diễn xuất của Tần Lam - Nhiếp Viễn - Xa Thi Mạn thì Ngụy Anh Lạc chẳng có cửa đọ lại.

Tuy nhiên, đến với Diên Hi công lược bản mới, Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn lại được xem như điểm sáng hiếm hoi cứu vớt bộ phim này.