Ngoại truyện "Diên Hi công lược" bị chê dở tệ: Nữ chính ngô nghê, gây ức chế hơn cả Ngụy Anh Lạc

Những tập đầu tiên của Diên Hi công lược ngoại truyện vừa lên sóng đã gây bức xúc cho khán giả vì không hấp dẫn như mong đợi. Cặp đôi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) - Càn Long (Nhiếp Viễn) chỉ xuất hiện thoáng qua cho có lệ, còn lại đất diễn vẫn thuộc về cô gái trẻ Vương Hạc Nhuận.

Ở Diên Hi công lược ngoại truyện, Vương Hạc Nhuận đóng vai công chúa Chiêu Hoa - con gái của Càn Long và Ngụy Anh Lạc. Chẳng biết ekip sản xuất có ý định "ăn theo" hình mẫu "láu cá" của Ngụy Anh Lạc hay không mà với nhân vật Chiêu Hoa này lại xây dựng tính cách ương bướng, ngỗ nghịch giống hệt.



Ngô Cẩn Ngôn.

Vương Hạc Nhuận.

Sinh ra với thân phận cao quý, lại được vua cha nuông chiều, yêu thương từ nhỏ nên Chiêu Hoa 5 lần 7 lượt gây ra tai họa. Chẳng những thế, cô nàng lại còn xem trời bằng vung, có cách hành xử quái chiêu chẳng khác gì mẹ ruột Ngụy Anh Lạc.

Thêm đó, các nhân vật là cung nữ, thái giám của phim cũng ăn gạch đá không ít vì can tội thích hành xử vô phép tắc với chủ nhân. Tình tiết Càn Long yêu thương, chiều chuộng Chiêu Hoa cũng không sát lịch sử.

Ý kiến của khán giả về bộ phim.

Trong tất cả tài liệu lịch sử đều ghi rõ Càn Long chỉ yêu chiều hai cô công chúa là Cố Luân Hòa Kính Công chúa (con của Phú Sát Hoàng hậu) và Cố Luân Hoà Hiếu công chúa (con của Đôn phi). Bên cạnh đó, thân phận của Tư Uyển Cách Cách cũng gây tranh cãi.

Trên mạng xã hội, những bình luận chê bai nội dung phim xuất hiện khá nhiều. Đa phần khán giả đều cho rằng Diên Hi công lược ngoại truyện là bản phim làm cho vui, xem để biết phân biệt phim hay - phim dở chứ chẳng thể sánh bằng bản gốc Diên Hi công lược do Ngô Cẩn Ngôn - Nhiếp Viễn đóng chính.