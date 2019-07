Diễn biến bất ngờ vụ con trai 13 tuổi bị chém chết vì can ngăn người truy sát cha

Ngày 24/7, TAND TP.HCM thông báo, đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở khu vực cầu Chà Và (quận 8, TP.HCM) khiến một thiếu niên tử vong.



Trước đó, VKSND TP HCM truy tố tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích đối với 6 đối tượng, gồm: Trần Vũ Quốc Long (SN 1988), Châu Đức Thanh (SN 1994), Vũ Trần Trọng Hiếu (SN 1990), Lê Thanh Duy (SN 1996), Lê Hùng Sơn (SN 1990), Lê Quốc Việt (SN 1998).

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Tấn Nhiều (SN 1990) bị cáo buộc tội danh Không tố giác tội phạm.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Theo nội dung vụ án, tối 30/5/2017, Quốc Long gặp và thỏa thuận mua dâm với chị P.T.K.C. với giá 300 ngàn đồng. Long chở chị C. đến khu vực cầu Cà Và để “hành sự”. Tại đây, chị C. yêu cầu Long đua tiền trước nhưng Long không đồng ý.

Do Long không đưa tiền nên chị C. bỏ về. Long không đồng ý nên chạy theo kéo chị C. lại. Để thoát khỏi Long, chị C. cầu cứu anh Lâm Quốc và 3 người bạn của anh Quốc đang ngồi nhậu gần đó. Anh Lâm Quốc lên tiếng đuổi Long và chị C. đi chỗ khác.

Do Long cự cãi nên anh Quốc dùng cùi chỏ đánh vào mặt khiến Long chảy máu. Bị thương, Long bỏ đi. Anh Quốc và bạn tiếp tục ăn uống. Lúc này, con trai anh Quốc là cháu Lâm Tiên H. (SN 2004) đang ngồi chơi với ba ở đó.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc. Nào ngờ, Long ôm hận, rủ bạn bè quay lại trả thù. Long điện thoại rủ Vũ Trần Trọng Hiếu đi chung. Hưởng ứng, Hiếu rủ Châu Đức Thanh, Lê Thanh Duy, Lê Hùng Sơn. Sau đó, Duy gọi thêm Lê Anh Hào, Sơn gọi Nguyễn Văn Nhiều. Tương tự, Châu Đức Thanh điện thoại cho Lê Quốc Việt để lấy hai con dao tự chế mà Thanh gửi Việt trước đó.

Cả nhóm hẹn nhau tập trung ở quận 8 rồi kéo đi tìm anh Quốc. Phát hiện anh Quốc đang ngồi uống bia với bạn, Thanh xông vào chém khiến anh Quốc thương tích 11%. Thấy có người hành hung ba mình, cháu H. cầm ghế đánh trả.

Lập tức, Thanh dùng dao chém trúng ngực cháu H. khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện. Có hung khí trong tay, Hiếu và Long cũng chém trọng thương hai người khác. Theo kết luận giám định, hai nạn nhân chịu thương tật 11% và 44%.

Sau khi gây án, Thanh, Long, Nhiều và Hiếu đến công an đầu thú. Các đối tượng liên quan khác cũng bị bắt sau đó. Riêng đối tượng Lê Anh Hào đã bỏ trốn nên công an đã phát lệnh truy nã.

Các đối tượng Long, Thanh, Hiếu, Duy, Sơn và Việt bị khởi tố, điều tra và bị truy tố tội Giết người, thuộc trường hợp giết trẻ em và có tính chất côn đồ; và tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Nguyễn Tấn Nhiều biết sự việc sau khi nhóm tội phạm gây án xong nhưng không đi tố giác mà bao che nên bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.