Đi ngắm hoa vào ban ngày xưa rồi, giờ đây mọi người còn đi xem hoa vào buổi tối cơ

Tôi đến với làng hoa Tây Tựu vào một buổi chiều tà sau quãng đường trải dài xuyên suốt từ Cầu Giấy, Xuân Thủy đến Hồ Tùng Mậu… Con đường rẽ vào Tây Tựu có đôi chút nhỏ nhưng không khó để tìm thấy những thửa ruộng trồng hoa trải dài ở khắp mọi nơi.



Làng hoa Tây Tựu hiện ra như thế. Nắng gần tắt nhưng trên những cánh đồng hoa, các bác nông dân vẫn đang cần mẫn chăm chút cho từng luống hoa, đứa con tinh thần của họ.

Hơi thở tươi mới vào ban ngày

Làng hoa Tây Tựu bao lâu nay vẫn vậy, rực rỡ, sắc màu và tràn đầy sức sống. Từng bông hoa, chiếc lá được tô điểm lấp lánh bởi những giọt nước mới tưới. Tất cả tạo nên một bức tranh về Tây Tựu thật đẹp.

Ở Tây Tựu, người ta trồng nhiều loại hoa nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa ly, mỗi độ Tết về, hoa ly trở thành thứ hoa không thể thiếu ở đây. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những loại hoa Tết quen thuộc như hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa thược dược, hoa violet… hoa nào cũng khoe sắc thật đẹp.

Hoa nở rực rỡ tại làng Tây Tựu.

Hoa ở Tây Tựu vẫn được trồng quanh năm bởi lẽ nơi đây vốn là nguồn cung cấp hoa cho các tỉnh miền Bắc mà chủ yếu là Hà Nội. Vì thế Tây Tựu từ năm nay sang năm khác vẫn luôn rực rỡ đủ các màu sắc.



Thế nhưng có lẽ làng hoa Tây Tựu vẫn đẹp nhất mỗi khi tháng 12 Âm lịch về, đó là lúc mà người nông dân nô nức chăm chút cho những bông hoa ngày Tết được đẹp nhất. Cũng vì vậy mà hoa mùa này cũng trở nên phong phú hơn.

Làng hoa Tây Tựu vẫn thật đẹp vào ban ngày, cái vẻ đẹp vốn có mỗi khi người ta nhắc đến làng hoa. Nhiều người vẫn đến đây để ngắm hoa, để tranh thủ đứng giữa những vườn hoa xinh đẹp ấy, hòa mình vào thiên nhiên và tất nhiên không quên lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp bên hoa.

Kỳ diệu như một câu chuyện cổ tích vào mỗi tối

Tôi có mấy người bạn tuy không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng có sở thích lâu lâu vác máy ảnh lên đi đây đi đó chỉ để chụp những khoảnh khắc của cuộc sống. Nhân một ngày nói vu vơ về việc đến làng hoa Tây Tựu bạn tôi bảo đến thì phải đến vào buổi tối mới đẹp. Tôi cứ bán tính bán nghi vì nghĩ buổi tối thì có thấy gì đâu mà ngắm?

Những bông hoa khi hoàng hôn buông xuống.

Hôm ấy sau một hồi ghé thăm những ruộng hoa tôi đi loanh quanh rồi dừng lại ở một hàng ngô nướng ven đường, 2 bên là những cánh đồng lúa rộng bát ngát. Giữa cái thời tiết lành lạnh, những bắp ngô nướng và hạt dẻ nóng hổi bỗng trở nên thật ngon. Hoàng hôn chợt tắt, bóng tối ùa về trên làng hoa Tây Tựu, ngôi làng bỗng khoác lên mình một màu áo mới.



Tối đến là lúc làng hoa Tây Tựu lên đèn.

Con đường nhỏ nằm giữa những luống hoa vẫn trở nên rực sáng dù chẳng có lấy một cái đèn đường. Bởi lẽ ở 2 bên những dàn đèn lấp lánh trên những ruộng hoa đã được bật sáng. Những ai đến đây vào buổi tối có lẽ sẽ tự động lái xe một cách thật chậm rãi chỉ để ngắm khung cảnh lấp lánh và đầy lãng mạn ấy. Thú vị nhất là cái lúc từng giàn đèn được thắp lên, từng luống hoa như bừng tỉnh.



Dưới ánh đèn những bông hoa mang một vẻ đẹp mới lạ.

Hoa cúc lấp lánh dưới ánh đèn.

Tôi ghé vào một ruộng hoa cúc ngắm những nụ cúc rung rinh dưới ánh đèn vàng ấm. Bác chủ ruộng kể với tôi rằng hoa cúc là cây ngắn ngắn mà mùa đông thời gian chiếu sáng ngắn nên cây giống vừa trồng xuống chưa kịp lớn mà đã ra hoa, vì thế phải thắp đèn chiếu sáng kích thích sự phát triển của cây. Ở quanh đây, có nhiều nhà vẫn dùng bóng đèn sợi đốt để thắp sáng nhưng hầu hết các nhà giờ đã chuyển sang bóng đèn compact hoặc đèn led, giá thành cao hơn nhưng lại tiết kiệm điện.



Ai mà biết ngay tại Hà Nội lại có một khung cảnh lãng mạn như thế này.

Làng hoa Tây Tựu mỗi khi đêm về lại trở nên lung linh kỳ diệu như một câu chuyện cổ tích. Mỗi chiếc bóng đèn không chỉ thắp sáng giúp hoa phát triển mà còn mang đến một vẻ đẹp huyền ảo cho ngôi làng trồng hoa xinh đẹp này.



Buổi tối tại đây khá gió và lạnh nên bạn nhớ mặc ấm nhé. Khi chụp ảnh check in tại đây các bạn đừng quên xin phép chủ vườn.

Quả đúng là làng hoa Tây Tựu buổi tối thật đẹp, một vẻ đẹp huyền ảo mà tôi chưa từng nghĩ đến. Mỗi chiếc bóng đèn hóa ra không chỉ thắp sáng giúp hoa phát triển mà con mang đến một vẻ đẹp kỳ diệu cho làng hoa Tây Tựu. Giữa màn đêm tối, những ánh đèn vàng luôn trở nên thật nổi bật, lung linh. "Only in the darkness can you see the stars", chỉ khi đến làng hoa Tây Tựu vào buổi tối bạn mới thấy được những "ngôi sao" trên cánh đồng hoa ấy.



Nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những cây hoa đào đẹp như này ở ngay làng hoa Tây Tựu.

Tôi đã phải vòng xe mấy đi đi lại lại mấy lần trên cái con đường giữa 2 bên là những "ngôi sao" đó chỉ để muốn ngắm đi ngắm lại cái khung cảnh kỳ diệu lấp lánh. Giữa Hà Nội bận rộn và đầy rẫy những ngôi nhà cao tầng, nếu bạn chẳng thể ngắm những ngôi sao trên trời hãy đến làng hoa Tây Tựu vào một buổi tối xem sao.