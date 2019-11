Đến nhà người yêu, tôi giận sôi gan khi thấy cái giẻ lau chân nhàu nhĩ, bẩn thỉu trong phòng vệ sinh

Tôi được nhận xét là kĩ tính, cẩn thận, luôn muốn mọi thứ phải chỉnh chu, hoàn hảo nhất có thể. Nhờ bản tính ấy mà tôi rất được lòng sếp và thường được giao cho những việc quan trọng. Lương tôi cũng rất khá, ở tuổi 32 tôi đã có thể mua được căn hộ chung cư giữa đất thành phố rồi.

Nhưng về khoản yêu đương, tôi là kẻ hết sức "gà mờ". Một phần vì tôi không có thời gian yêu đương, tìm hiểu, một phần vì tôi chưa thấy ai ưng mắt cả. Không phải tôi kén chọn gì, chỉ là tôi không thích những cô gái ăn mặc sành điệu, ăn nói khoa trương mà sáo rỗng trong tâm hồn. Tôi muốn tìm một người có tâm hồn sâu sắc, biết trân trọng tình cảm.

Đầu năm nay tôi gặp được N. Cô ấy hiền lành, ít nói nhưng hợp ý tôi. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau cả buổi, không nói gì nhưng không cảm thấy chán ngán hay lạc lõng. Những buổi đi ăn đều diễn ra ở những quán ăn bình dân vì N thích thế. Tôi mua quà đắt tiền cô ấy không nhận mà chỉ nhận những món quà do tôi tự tay làm.

Cô ấy nhăn nhó nói rằng do áo cũ rồi nên cô ấy mới bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ tới chuyện hôn nhân lâu dài với cô ấy bởi bố mẹ tôi cũng đã hối thúc chuyện vợ con. Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi, cần ổn định gia đình. Tôi dự định tới ngày sinh nhật N vào tháng 12 năm nay sẽ cầu hôn. Nhưng hiện tại, tôi không còn muốn cầu hôn nữa.

Hai ngày trước, tôi đến nhà người yêu vì muốn đưa cô ấy đi dự tiệc khai trương nhà hàng mới mở. Khi đến chỉ có mỗi N ở nhà. Thấy tôi, cô ấy cũng ngạc nhiên lắm nhưng đồng ý đi cùng. Trong lúc đợi người yêu thay váy áo, trang điểm, tôi đi dạo căn nhà một vòng. Khi vào phòng vệ sinh, tôi sửng sốt khi thấy tấm giẻ lau chân nhàu nhĩ, bẩn thỉu dưới nền nhà.

Đó chính là cái áo cặp tôi mua tặng N khi chúng tôi yêu nhau 3 tháng. Trên áo in hình chụp chung của chúng tôi. Hiện tại dù ít khi mặc nhưng tôi vẫn giữ áo rất cẩn thận. Vậy mà người yêu tôi lại đối xử với cái áo một cách tàn nhẫn, tồi tệ như thế.

Tôi chỉ cái áo hỏi N. Cô ấy nhăn nhó nói rằng do áo cũ rồi nên cô ấy mới bỏ đi. Nếu tôi muốn thì có thể đặt mua lại áo mới, không nhất thiết vì một cái áo cũ mà nặng lời với cô ấy. Tôi không chấp nhận được lý do đó của người yêu mình. Rõ ràng cô ấy đã không trân trọng tình cảm của chúng tôi. Mà như vậy làm sao có thể cưới hỏi, chung sống cả đời được. Tôi phân vân quá. Là do tôi quá kĩ tính hay do người yêu tôi quá nông cạn đây mọi người?

(thanhnhan257@yahoo.com.vn)