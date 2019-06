Để làn da lột xác thực sự với serum vitamin C không phải chuyện dễ, bạn cần chú ý 5 điều này mới được

Trong thế giới skincare, serum vitamin C nổi như cồn với khả năng làm sáng da, xóa mờ nốt thâm và chống lão hóa. Rất nhiều nàng cũng đã sở hữu làn da hằng mong ước vì thêm serum vitamin C vào quy trình chăm sóc da hằng ngày. Và nếu bạn cũng muốn nhận được kết quả mỹ mãn như họ khi dùng serum vitamin C, hãy lưu ý vài gạch đầu dòng dưới đây.

1. Đừng nên dùng serum vitamin C cùng những thành phần hoạt tính mạnh

Theo bác sĩ da liễu Hadley King tại New York: "Có giả thiết cho rằng, một số công thức sản phẩm chứa vitamin C sẽ làm giảm hiệu quả của retinol nhưng các tài liệu lại khá mập mờ về vấn đề này. Vì thế, tôi thích dùng vitamin C vào ban ngày, còn retinol thì để dùng vào buổi tối". Bên cạnh đó, bạn cũng không nên thoa serum vitamin C cùng lúc với những sản phẩm chứa AHA/BHA, glycolic acid, salicylic acid bởi tất cả đều có khả năng tẩy da chết, khi mix cùng vitamin C sẽ gây nên tình trạng kích ứng, bào mòn da quá đà.

2. Bao bì và cách bảo quản serum vitamin C cũng là điều phải lưu tâm

Các phân tử vitamin C rất không ổn định và khi tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng và không khí, vitamin C sẽ bị oxy hóa, dẫn đến hiệu quả chăm sóc da không được đảm bảo. Đây cũng chính là lý do, vỏ chai serum vitamin C thường tối màu và nhiệm vụ của bạn chính là đảm bảo, lọ serum vitamin C của mình không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và nhớ đóng nắp đủ chặt sau khi dùng xong.

3. Dùng serum vitamin C vào ban ngày

Tất nhiên, bạn có thể dùng serum vitamin C vào buổi tối, miễn là không kết hợp với những thành phần quá mạnh, dễ gây kích ứng da. Thế nhưng, bạn cần thoa serum vitamin C vào cả buổi sáng thì mới tận dụng được hết công hiệu của sản phẩm này.

Lý do, vitamin C là thành phần chống oxy hóa cực đỉnh, giúp ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa. Vậy nên, sau khi làm sạch da vào buổi sáng, bạn nên thoa đủ lượng serum vitamin C cần thiết và tiếp theo là bôi kem chống nắng. Sự kết hợp của 2 sản phẩm này sẽ bảo vệ da bạn mạnh mẽ khỏi những yếu tố ngoại cảnh tiêu cực.

4. Để tăng cường khả năng cải thiện làn da của vitamin C, hãy làm điều này

Serum vitamin C sẽ phát huy khả năng cải thiện làn da mạnh mẽ nhất khi được mix cùng sản phẩm có chứa vitamin E và Hyaluronic Acid. Bạn có thể tự làm điều này hoặc chọn luôn những loại serum đã sẵn chứa bộ 3 thành phần trên và sớm thôi, bạn sẽ có được làn da tươi sáng, căng mọng và các nốt thâm cũng bay biến sạch.

5. Không dùng những sản phẩm đã bị oxy hóa

Như đã nói ở trên, vitamin C rất không ổn định, dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng. Tuy nhiên, làm thế nào để biết serum vitamin C còn dùng được hay không?

Chuyên gia thẩm mỹ Bobbi Del Balzo tại New York chia sẻ: "Serum vitamin C thường có màu trắng trong suốt. Và nếu bị ngả vàng hoặc nâu thì chứng tỏ, serum vitamin C đã bị oxy hóa và không còn giá trị sử dụng nữa". Vì vậy, chú ý đến sự biến đổi về màu sắc của serum vitamin C cũng là điều vô cùng quan trọng, đảm bảo làn da của bạn được hưởng lợi tối đa từ sản phẩm, thay vì dùng cũng như không.

