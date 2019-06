8 loại serum vitamin C ngừa da nám và chống lão hóa giá dưới 350k mà chị em nào cũng cần trong công cuộc “chống già”

Serum vitamin C được ví như món thần dược cho làn da vì vừa giúp chống già, giảm nếp nhăn lão hóa lại ngừa nám sạm, làm đều và làm sáng màu da. Chính vì lẽ đó, dù tối giản hóa chu trình skincare đến đâu thì các chị em cũng đừng bỏ qua serum vitamin C. Chưa kể, việc kết hợp serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ tạo thành bộ đôi hoàn hảo giúp tăng khả năng bảo vệ da.





Trên thị trường hiện nay cũng có vô vàn loại serum vitamin C khác nhau, khiến các chị em không biết nên lựa chọn loại nào. Vậy thì bạn có thể tham khảo ngay 8 loại serum vitamin C phổ biến và bình dân với mức giá không quá 350.000 VNĐ. Dù có giá rất dễ chịu nhưng chúng cũng được vô vàn người yêu thích vì khả năng cải thiện làn da rõ rệt.