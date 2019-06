5 bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng bình dân mà bạn có thể dễ dàng tìm mua để có làn da đẹp “thần thánh”

Như chúng ta đã biết, serum vitamin C và kem chống nắng chính là bộ đôi đỉnh cao vừa giúp làm sáng da, chống nắng, lại ngăn ngừa những tác hại của ánh nắng mặt trời và giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Và nếu bạn đang phân vân giữa 1 rừng "mỹ phẩm" thì có thể tham khảo ngay 5 combo serum vitamin C + kem chống nắng thần thánh dưới đây.



Tất nhiên đây chỉ là 5 combo gợi ý, bạn không cần nhất thiết phải mua sản phẩm y hệt mà có thể biến tấu phù hợp với bản thân. Nhưng đây đều là những sản phẩm bình dân, được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích và có thể dễ dàng tìm mua ở những hàng mỹ phẩm. Giờ thì chúng ta hãy cùng tham khảo ngay 5 combo này nhé.



1. OST Serum Vitamin C 21.5 + Kem chống nắng Innisfree

Nói đến những loại serum vitamin C ngon – bổ – rẻ chúng ta sẽ không thể bỏ qua serum vitamin C của OST với thành phần có chứa 21,5% AA hứa hẹn giúp làm mờ thâm, cải thiện màu da chỉ trong thời gian ngắn. Vì có hàm lượng vitamin C khá cao nên chúng ta nên sử dụng serum này cùng những loại kem chống nắng có chất kem dầy, chỉ số SPF, PA cao để giúp bảo vệ da toàn diện. Các loại kem chống nắng Innisfree là lựa chọn khá hợp lý vì khả năng chống nắng tốt, giá thành bình dân. Combo này cũng có thể dễ dàng tìm mua ở những hàng mỹ phẩm Hàn Quốc.

OST serum vitamin C 21.5 (khoảng 300.000 VNĐ); Innisfree Perfect UV Protection Cream Triple Care (Giá khoảng: 230.000VNĐ).

2. Kem chống nắng và Serum của Some By Mi

Hãng mỹ phẩm Some By Mi từng làm mưa làm giá với dòng toner và serum trị mụn thần thánh. Chính vì lẽ đó, khi hãng cho ra mắt dòng serum làm sáng da và kem chống nắng thì cũng được rất nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm. Trong đó serum Galactomyces Pure Vitamin C Glow có thành phần chứa men rượu Galactomyces và 30.000ppm vitamin C dạng AA. Còn kem chống nắng Truecica Mineral 100 Calming Suncream là kem chống nắng vật lý khá lành tính, có chứa tinh chất tràm trà và rau má giúp làm dịu, kháng viêm.

Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum (khoảng 300.000 VNĐ); Truecica Mineral 100 Calming Suncream (khoảng 270.000VNĐ).

3. Serum vitamin C Klairs + Kem chống nắng Omi

Nếu bạn đang muốn tìm một loại serum vitamin C dịu nhẹ, không sợ da bị kích ứng thì Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop là gợi ý khá hợp lý. Với thành phần chỉ có 5% acid LAA. Loại serum này khá nhẹ nhàng, bạn có thể dùng thêm cùng một loại kem chống nắng mỏng nhẹ là đã đủ bảo vệ da, trong đó kem chống nắng Omi vốn được nhiều nàng yêu thíc vì khả năng chống nắng tốt, chất kem mỏng, thẩm thấu nhanh.



Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop (khoảng 280.000 VNĐ); Menturm Sun Bears Strong Sunscreen (Giá khoảng: 95.000 VNĐ).

4. Serum Melano + Kem chống nắng Biore

Một loại serum vitamin C khá nhẹ nhàng khác đó là Serum Vitamin C Melano CC với thành phần chứa vitamin C và E, chiết xuất cam thảo. Sản phẩm không ghi rõ nồng độ vitamin C nhưng ước tính khá thấp, bao bì dạng tuýp nhỏ giọt cũng không cần bảo quản trong tủ lạnh nên khá tiện lợi. Bạn có thể tìm mua dòng serum này cùng với kem chống nắng Biore ở những hàng mỹ phẩm Nhật Bản.



Biore UV Aqua Rich Watery Gel (giá khoảng: 250.000VNĐ); CC Melano Serum (khoảng 280.000VNĐ).

5. Serum Timeless + Kem chống nắng Neutrogenna

Được coi là bản dupe bình dân của Skinceuticals C E Ferulic Acid nổi tiếng, Timeless 20% Vitamin C + E Ferulic Acid có thành phần chứa tới 20% LAA khá mạnh, đem lại tác dụng làm sáng, làm đều màu da nhanh chóng. Cùng với sản phẩm này bạn nên chọn những loại kem chống nắng có chỉ số SPF, PA cao, chất kem dày, chẳng hạn như kem chống nắng của Neutrogenna. Kem có chất kem dày, chống nắng tốt, lại có khả năng chống nước cao.



Timeless 20% Vitamin C + E Ferulic Acid (khoảng 320.000 VNĐ); Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen (khoảng 350.000VNĐ).

Tổng hợp