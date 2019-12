Bệnh lạ khiến cô gái khó lòng làm chuyện ấy, mỗi lần cho vào “đau đớn như dao đâm”

Katrin Maslenkova 27 tuổi quê Toronto, Canada - vừa mới cởi mở hết cỡ về chứng co thắt âm đạo (tên khoa học là vaginismus) bất thường.

Được biết, cứ 500 phụ nữ lại có 1 người mắc vaginismus. Nó khiến cơ âm đạo thắt chặt không thể kiểm soát, có nghĩa là mọi hoạt động liên quan đến thâm nhập sẽ khiến người mắc đau đớn tột cùng.

Katrin lần đầu làm chuyện ấy vào năm 18 tuổi, tuy nhiên cái đó của bạn trai cô "cứ như bị đập vào tường và không thể đưa vào trong".

Hôm đó coi như bỏ, Katrin quyết định thử lại phát nữa để cô bé được thư giãn và thoải mái hơn. Lần này bạn trai đã vào được bên trong, tuy nhiên, Katrin lại "đau đớn như bị dao đâm liên tục, nước mắt chảy giàn giụa".

Đời sống tình dục của Katrin Maslenkova bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chứng co thắt âm đạo vaginismus

"Việc này khiến tôi tự ti và cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Tôi bắt đầu ghét bỏ những đụng chạm tình cảm và lảng tránh nó", Katrin kể lại.

Không chỉ khiến việc giao hoan bị ảnh hưởng, chứng bệnh oái oăm còn làm Katrin gặp khó khăn khi muốn sử dụng tampon.

"Vô số tampon xịn đắt tiền đã bị tôi tống vào thùng rác vì không thể dùng được".

"Nếu cố gắng sử dụng chúng, tôi sẽ phải chịu cơn đau kinh hoàng".

Đến tháng 1/2010, Katrin đem tất cả những lo lắng của bản thân tới gặp bác sĩ, tuy nhiên, vị này lại bảo cô rằng: "Cháu còn quá trẻ để quan hệ tình dục, hãy đợi cơ thể phát triển hơn".

Ảnh chụp Katrin hồi 18 tuổi, khi cô bắt đầu bị chứng co thắt âm đạo hành hạ

Tại thời điểm đó, Katrin tự mình nghiên cứu các triệu chứng và nhận ra nó chính là vaginismus. Tuy nhiên, sau khi tái khám và siêu âm vùng chậu, các bác sĩ vẫn chưa chỉ mặt đặt tên được chứng bệnh oái oăm.

"Tôi đã khóc rất nhiều khi siêu âm, bác sĩ lại khuyên rằng sau khi có con mọi thứ sẽ khá hơn nhiều".

Katrin được đề nghị sử dụng liệu pháp giãn cơ, dụng cụ giãn âm đạo (dilator) sẽ được đưa vào bên trong để giúp cô làm quen với việc thâm nhập của dương vật.

Dụng cụ giãn âm đạo (dilator)

Đến năm 2016, Katrin cuối cùng đã có thể làm chuyện ấy mà không bị đau đớn nữa.

"Tôi đang hết sức viên mãn bên chồng sắp cưới Dimitri", Katrin phấn khởi chia sẻ.

Hiện tại, Katrin đã bỏ nghề kế toán để giúp đỡ những người phụ nữ không may rơi vào hoàn cảnh như mình. Thậm chí, cô đã cho xuất bản "The Cycle Of Pain: Vaginismus" để kể lại hành trình đòi lại "quyền cơ bản của con người".

"Tôi may mắn vì đã có Dimitri bên cạnh sẻ chia, tôi hi vọng những gì mình đã trải qua sẽ giúp nhiều phụ nữ nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục".

Theo Metro UK