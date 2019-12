Đây chính là những lợi ích sức khỏe bạn dễ dàng có được khi từ bỏ đồ uống có cồn!

Theo Tổ chức Alcohol Change Vương quốc Anh, cuối năm là thời điểm các buổi tiệc tùng diễn ra nhiều nhất với đủ loại đồ ăn thức uống, trong đó có đồ uống có cồn như rượu. Không ít người bị ép uống và dùng nhiều đồ uống có cồn hơn mọi khi.



Dawn Brigid (chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Eleven Eleven, New York) cho biết, do dành thời gian nghỉ lễ để tiêu thụ nhiều loại thực phẩm và đồ uống, trong đó có rượu, bạn có thể dễ dàng nhận thấy cân nặng tăng đáng kể đi kèm với các vấn đề khác như ngủ không ngon hoặc đau bụng, buồn nôn.

Để bảo vệ sức khỏe và tránh tình trạng này, thay vì tìm đến các biện pháp giải độc cơ thể sau đó, mọi người nên tìm cách ngăn ngừa từ trước. Nhìn chung, không sử dụng đồ uống có cồn luôn là thói quen lành mạnh và cần duy trì lâu dài. Dưới đây là một số lợi ích của việc làm này có thể khiến bạn suy nghĩ lại trước khi nhận lời mời uống rượu:

Hiểu thêm về sức khỏe bản thân

Do rượu vô cùng phổ biến và quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể dễ dàng phớt là ảnh hưởng tiêu cực của loại đồ uống này. Theo chuyên gia Brigid, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích khi bỏ rượu, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Không ít người nhận thấy họ cần điều chỉnh lượng tiêu thụ đồ uống có cồn sau khi kiêng. Ngừng uống rượu một thời gian là cơ hội tuyệt vời để điều chỉnh cơ thể và nhận biết những ảnh hưởng tiêu cực của loại đồ uống này tới sức khỏe.

Nếu bạn không thể bỏ thói quen dùng đồ uống có cồn, Aaron White, tiến sĩ kiêm cố vấn khoa học tại Viện Nghiên cứu lạm dụng rượu và nghiện rượu Hoa Kỳ (NIAAA) khuyên, hãy giảm uống tới mức tối đa, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm như nghỉ lễ.

Tiết kiệm chi phí

Đối với những người nghiện rượu nặng đến mức "mãn tính", đột ngột ngừng tiêu thụ đồ uống này sẽ đem lại một khoản tiền không nhỏ. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sức khỏe tâm lý Anh, phụ nữ và nam giới nước này đã tiết kiệm được một số tiền đáng kể khi tránh tham gia các dịp nhậu nhẹt đầu năm.

Tùy thuộc vào tần suất uống rượu, bạn có thể gặp phải các triệu chứng như mất ngủ, bồn chồn, đổ mồ hôi, lo lắng, buồn nôn và thậm chí co giật khi kiêng. Do đó, đừng ngại ngần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử loại bỏ thói quen xấu này.

Cải thiện năng lượng và giấc ngủ

Dù uống rượu có thể giúp bạn dễ chợp mắt hơn, chúng lại ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giấc ngủ. Theo NIAAA, sử dụng đồ uống có cồn gây giúp ức chế giai đoạn ngủ sâu nhất (REM). Thời gian này càng kéo dài thì bạn càng cảm thấy khỏe mạnh và sảng khoái sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Kiểm soát cân nặng

Chuyên gia Brigid cho biết, vì rượu chứa một lượng lớn calo rỗng, giảm tiêu thụ đồ uống này cũng có thể hỗ trợ giảm cân. Thêm vào đó, việc làm này còn góp phần loại bỏ thói quen dùng thực phẩm kém lành mạnh kèm với thức uống có cồn.

Theo Viện Tâm lý học và Sức khỏe, chỉ cần 31 ngày không dùng rượu cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa thói quen này với cân nặng và chỉ ra những tác động tích cực của việc kiêng sử dụng đồ uống có cồn.

Giảm nghiện rượu

Theo chuyên gia Brigid, sau một thời gian kiêng dùng thức uống kém lành mạnh này, bạn có thể nhận thấy bản thân không còn lệ thuộc nhiều vào chúng nữa. Nghiên cứu của Viện Tâm lý học và Sức khỏe đã chỉ ra, 50% những người dừng hoặc uống ít một thời gian có xu hướng giảm tiêu thụ đồ uống có cồn 6 tháng sau đó. Một khi đã tạo thành thói quen, kiêng rượu sẽ không còn là điều bất khả thi.

Ngăn ngừa bệnh tật

Uống rượu đồng nghĩa với nguy cơ bị viêm nhiễm do loại đồ uống này kích thích phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể. Khi bạn dùng đồ uống có cồn, chất độc hại mang tên acetaldehyde và các gốc tự do được giải phóng, từ đó phá hủy tế bào bên trong. Do đó, uống rượu có thể góp phần gây nên một loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí BMJ Open, những người kiêng rượu trong ít nhất một tháng đã cải thiện đáng kể độ nhạy insulin, cân bằng huyết áp, tăng cường chức năng gan, giảm cholesterol và thúc đẩy phát triển nguy cơ ung thư (VEGF).

(Nguồn: Pre)