Đau bụng kinh sẽ không còn là nỗi lo với chị em nếu thử dùng một cách mới thoáng nghe qua ai cũng nghĩ sẽ gây "chết người"

Theo nhiều nghiên cứu, hơn một nửa số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc chứng co thắt dạ dày từ 2 – 3 ngày/tháng do kinh nguyệt. Cơn đau này bùng phát do cổ tử cung co thắt liên tục và làm ảnh hưởng đến lớp niêm mạc mềm bên trong. Khi đó, các mạch máu sẽ bị chèn ép khiến cơ thể tạm thời cắt đứt nguồn cung cấp máu và oxy, từ đó giải phóng các loại chất tạo cảm giác đau.

Đau bụng kinh - Nỗi khổ không ai thấu của chị em mỗi tháng.

Hầu như phụ nữ nào cũng phải chịu cơn đau này bởi nó là một phần không thể thiếu trong chu kỳ kinh nguyệt. Phương pháp điều trị hiện tại chỉ xoay quanh việc sử dụng nước nóng chườm lên bụng, hoặc sử dụng thuốc giảm đau. Bên cạnh đó, thuốc tránh thai cũng được dùng để điều trị bởi khả năng làm mỏng niêm mạc tử cung và làm giảm sức mạnh cơn co thắt.

Tuy nhiên, những cách trên chỉ mang tính chất đối phó tạm thời và không thể giảm đau triệt để. Thế nhưng mới đây, có một phương pháp mới đã được các nhà khoa học thử nghiệm và cho thấy kết quả rất khả quan, đó chính là sử dụng… điện.

Cụ thể hơn, thiết bị này được thiết lập từ các điện cực chạy bằng pin. Người sử dụng sẽ cố định điện cực trên da đầu bằng cao su, sau đó dòng điện sẽ chạy qua não khiến bệnh nhân có cảm giác ngứa râm ran trong vài giây. Khi ấy dòng điện sẽ tác động vào não, làm giảm cơn co thắt tử cung và chặn đứng cơn đau bụng kinh. Chỉ cần sử dụng 20 phút mỗi ngày trong tuần, nó có thể làm giảm đến 40% các cơn đau xuất phát từ "ngày ấy".

Dù nghe qua có vẻ khá lạ và nguy hiểm, nhưng về cơ bản thì kỹ thuật này đã được áp dụng trước đó ở nhiều chứng bệnh đau nhức khác, ví dụ như đau toàn thân hoặc đau nhức mãn tính phát triển sau đột quỵ. Nó còn được gọi là kích thích dòng điện trực tiếp qua điện cực dương.

Hiện tại, thiết bị này đã được kiểm tra trên 22 tình nguyện viên nữ của Đại học Liên bang Rio Grande do Norte ở Brazil và mang lại kết quả tốt đẹp. Tất cả họ đều giảm cơn đau đến 40% so với trước khi được điều trị bằng loại hình mới này. Đáng mừng hơn là không ai bị tác dụng phụ hay kích ứng gì sau khi sử dụng, mặc cho mới chỉ là lần thử nghiệm đầu tiên.



Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến trái chiều nói rằng phương pháp này không thật sự khả quan và rõ ràng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, khi cho dòng điện đi qua não sẽ tạo ra quá trình được gọi là "nhạy cảm trung tâm". Từ đó nó thiết lập lại phản ứng của não với cơn đau và dần dẫn sẽ làm giảm đi ngưỡng đau rõ rệt.

"Đau đớn và khó chịu được não cảm nhận trong tâm trí. Qua đó, bằng cách cung cấp các kích thích thay thế cho não, những xung động mới này có thể giúp loại bỏ cơn đau và giảm bớt sự khó chịu, kể cả ở mức độ lớn hay nhỏ" – Giáo sư Raj Persad, nhà tư vấn tiết niệu tại Bristol Urology Associates cho hay.

Các bí kíp giảm chứng đau bụng kinh trong "ngày đèn đỏ"

Cách làm giảm đau bụng kinh nào mang lại hiệu quả là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các chị em. Bởi nó không chỉ khiến người phụ nữ phải chịu cơn đau bụng dữ dội, quằn quại mà đau bụng kinh còn tác động xấu tới tâm lý và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thế nên, chị em hoàn toàn có thể thử những cách này để làm dịu đi cơn đau trong "ngày ấy" nhé:

- Chườm túi nóng: Khoa học đã chứng minh đặt túi chườm nóng lên bụng hoặc bụng dưới khoảng một tiếng sẽ có hiệu quả tương tự như thuốc giảm đau.

- Uống nước ấm khoảng 250ml sẽ giúp các cơ bụng được thả lỏng.

- Ăn thực phẩm giàu canxi và magiê như rau xanh, bơ, sữa chua và chocolate đen.

- Tắm nước nóng.

- Massage nhẹ ở vùng bị đau.

- Uống các loại vitamin tổng hợp như A, C, E.

Theo Dailymail