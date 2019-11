Đáng yêu tinh nghịch là thế, không ngờ bé Myla nhà Hà Anh lại chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khiến bà mẹ trẻ không bao giờ quên

Thay vì vai trò siêu mẫu nổi tiếng như trước, giờ đây Hà Anh được biết đến và nhắc đến nhiều hơn với cái tên "mẹ Myla". Chỉ 2 năm từ khi kết hôn với ông xã người Anh cho tới khi bé Myla chào đời, cuộc sống của Hà Anh đã thay đổi hoàn toàn theo tất cả mọi khía cạnh.

Nhìn Myla lớn lên ngày càng xinh xắn bụ bẫm, luôn xuất hiện cạnh bố mẹ không rời, những người yêu mến và ngưỡng mộ gia đình nhỏ của Hà Anh luôn cảm thấy đó chính là một cô bé hạnh phúc. Sinh ra trong gia đình nề nếp, có điều kiện kinh tế, ông bà bố mẹ đều nổi tiếng với công chúng, Myla giống như một công chúa đích thực, được chiều chuộng yêu thương từ lúc mới lọt lòng. Myla cũng rất hiếu động, hay cười, và là một em bé siêu thân thiện, siêu cute.

Song, ít ai biết rằng, ngày chui ra khỏi bụng mẹ, Myla đã khiến mẹ Hà Anh suýt "rớt tim" vì một chân bị quặp vào trong và 1 bên vai không thể cử động bình thường. Ngoài ra, hành trình mang bầu, trở thành mẹ bỉm sữa của Hà Anh cũng có phần đặc biệt hơn người khác, bởi nữ siêu mẫu thẳng thắn thừa nhận cô "đã từng bực bội khi nghe tiếng trẻ con khóc", nhưng nhờ có Myla, thế giới của Hà Anh đã mang sắc màu khác.

Chỉ vài tháng nữa thôi là Myla tròn 2 tuổi, Hà Anh bỗng có những tâm sự rất đàn bà về bản thân và con gái nhỏ, khiến ai đọc cũng cảm thấy xúc động vô cùng.

"Tôi tự nhận rằng ngày xưa mình là người yêu trẻ con vừa phải. Nếu là con cháu nhà mình, hay con bạn bè thân của mình thì tôi cũng thấy yêu mến, chơi với chúng nó. Nếu đi ngoài đường thấy đứa trẻ đáng yêu tôi cũng cảm thấy chúng nó đáng yêu, mỉm cười với chúng nó. Nhưng tôi không thuộc kiểu phụ nữ yêu trẻ con so với mẹ tôi chẳng hạn. Bà thấy đứa trẻ con nào cũng đáng yêu, rất thích chơi với chúng.

Tôi từng lo rằng khi nào có con tôi chẳng biết chơi gì với chúng, cảm thấy hơi phiền nếu cứ phải kiên nhẫn nói chuyện, bày trò chơi cho con chơi.

Lúc mang thai em "Little Beat" - em Myla bây giờ, tôi cũng chưa cảm nhận được tình mẫu tử nhiều. Tôi là người sống khá thực tế, tôi coi việc mang thai là một công đoạn cần phải có để sinh con. Khi nghe nhịp tim đập loạn xạ của Nhịp đập bé nhỏ tôi cũng không có cảm xúc cảm động đến như mọi người vẫn tả!

Những lúc tôi cảm nhận được cảm xúc nhiều nhất với con, là khi tôi viết cho nó về những hy vọng, mong ước của mình cho con khi con ra đời.

Ngày 26/6/2018 bác sỹ chỉ định mổ vì đã quá 1 ngày do với ngày dự sinh, nước ối của tôi chỉ còn một nửa, nhịp đập hơi yếu đi và cân nặng dự tính của Little Beat là quá lớn để tôi cố đẻ bằng phương pháp tự nhiên. Bác y tá hỏi tôi có muốn chọn giờ đẹp hay không, tôi trả lời không cần, hãy mổ nhanh nhất trong khả năng sắp xếp của bệnh viện.

11 giờ 15 phút sáng, các thủ tục gây tê đã sẵn sàng; chỉ trong vài phút bé Myla được bác sỹ kéo ra khỏi bụng mẹ. Bác sỹ hỏi ông xã có muốn chụp hình không. Mặc cho tôi cản, vì sợ chồng nhìn thấy máu me ghê sợ, chồng tôi đứng dậy quay cảnh con chào đời.

Một vài tích tắc yên lặng tưởng dài như cả tiếng, tiếng khóc oe oe của con cất lên. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nó.

Y tá mang qua một bên cân đo và kiểm tra con. Chồng tôi chạy qua ngó con, tôi ngóng mà mọi người đứng che nhiều nhìn không rõ. Chồng tôi nói cô y tá nói một chân bé bị quặp vào trong, một bên vai chưa cử động như bình thường. Mọi người cho rằng vì bé dài người nằm quá chật chội trong bụng mẹ nhưng phải theo dõi thêm để xem có cần chụp phim không.

Khi đặt con lên ngực, cái miệng be bé tự nhiên tìm ti mẹ mút mút, không hiểu có phải vì vẫn còn quá nhiều ngổn ngang trong đầu hay không, tôi vẫn không cảm nhận thấy sự vỡ òa của tình mẫu tử như nhiều ngưởi vẫn hay miêu tả. Tôi thầm lo rằng, liệu mình có quá lạnh lùng hay không?

Sau vài ngày "chiến đấu" với sự lúng túng của người bố người mẹ lần đầu thực hiện bổn phận này, sự kiệt sức vì thiếu ngủ, cơn đau co tử cung, đau vết mổ. Tôi cắn răng chịu đựng và chờ đợi nó qua đi không than vãn gì. Nhưng có lẽ cũng chẳng có thời gian để cảm nhận chính mình, tình yêu hay tình mẫu tử - chỉ lo sẽ làm gì tiếp theo đây.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu con dâng tràn, là khi hai cái bầu má đấy mút mút ti mẹ no căng, mắt nhắm nghiền, rời ti mẹ ngủ say. Cái môi cong cong, cái má bầu bầu, hàng lông mi nhắm nghiền say ngủ, bàn tay bé tí ấp vào bầu ngực tôi đầy yên bình tin tưởng.

Một cảm giác trìu mến, dịu ngọt thiêng liêng dấy lên trong trái tim tôi. Cảm giác không ai được tận hưởng giây phút hạnh phúc quý giá này ngoài tôi.

Thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình yêu này là vĩnh cửu - tôi sẽ yêu con cho đến khi nào trái tim mình ngừng đập và hơn thế nữa...

Giờ tôi mới hiểu cảm giác làm mẹ nó là một trải nghiệm hạnh phúc thế nào - điều mà trước đây thôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi từng cảm thấy rất phiền khi nghe bạn bè kể chuyện bỉm sữa, cảm thấy rất bực bội khi nghe tiếng khóc trẻ con, cảm thấy rất khó chịu khi đám trẻ con nô đùa ầm ĩ.

Nhiều người nói "Biết có con vui vậy thì có con sớm hơn", tôi cảm thấy tôi và con có nhau ở thời điểm thích hợp, khi tôi và ba Myla sẵn sàng yêu nhau, có nhau và trao tình yêu này cho bé.

Tôi kể câu chuyện này để các bạn gái bạn trai trẻ nếu cảm thấy rằng "tôi không thích trẻ con, có lẽ tôi không muốn làm cha làm mẹ" hãy cứ từ từ, khi các bạn sẵn sàng và có con các bạn sẽ tự động trở thành ông bố bà mẹ "cuồng" con như chúng tôi. Những hội hè mà các bạn bỏ lỡ, không phải vì các bạn không thể, mà vì lựa chọn các bạn không muốn. Thời gian bên đứa con bé bỏng là ý nghĩa và hạnh phúc hơn cả và các bạn chủ động với lựa chọn này.

Tôi từng bảo với chồng tôi "Em hứa một ngày nào đó em làm mẹ em sẽ không post ảnh con điên cuồng như các bà mẹ khác". Hãy nhìn tôi bây giờ đi!".

Những gì Hà Anh viết toàn điều mâu thuẫn, đọc lên là bật cười, song chỉ những ai lên chức phụ huynh rồi mới hiểu phía sau đó là cả một hành trình dài thay đổi ra sao. Nghe thì chẳng thấy hợp lý ở đâu, nhưng sự thật lại logic vô cùng.

Một em bé xuất hiện đủ khiến cho một người phụ nữ gạt bỏ hết những thói quen cũ, sở thích cá nhân... chỉ để dành thời gian tâm sức cho con. Sự có mặt của lũ trẻ đáng yêu chính là phép màu kỳ diệu của cuộc sống, mang lại biết bao niềm vui hạnh phúc cho các gia đình.

Là siêu mẫu nổi tiếng, song Hà Anh cũng không ngoại lệ khi bị chính con gái mình "bỏ bùa" cho đắm đuối mê say. Ngày sinh bé Myla, có quá nhiều sự cố xảy ra khiến vợ chồng Hà Anh không thể nào quên được, nhưng từ dấu mốc đó, Hà Anh đã dần dần thay đổi, trở nên gắn bó và bộc lộ thiên chức của mình nhiều hơn. Hội chị em cũng bất ngờ khi lần đầu nghe Hà Anh kể lại giây phút vượt cạn đầy ám ảnh, càng thêm ngưỡng mộ bà mẹ dũng cảm này.

Giờ thì hàng nghìn người mong ngóng mỗi ngày chỉ để thấy Hà Anh đăng ảnh đi chơi cùng Myla, ngắm những khoảnh khắc 2 mẹ con hạnh phúc bên nhau, ao ước có một nàng công chúa xinh xắn như Myla vậy.

Chớp mắt Myla đã biết đi, bập bẹ nói và tò mò về thế giới xung quanh rất nhiều. Em bé bị quặp 1 chân trên bàn mổ ngày nào giờ đã vô cùng nhắng nhít, dễ thương và ngọt ngào đến mức làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người. Rồi Myla sẽ nhanh chóng trở thành một thiếu nữ vạn người mê!