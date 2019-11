Thi thoảng công việc có một chút bực bội và bạn cần giải tỏa bằng cách "xàm xí" trên mạng xã hội. Như là đăng ảnh chế, đăng status hài hước để mọi người đồng cảm với nỗi khổ của bạn. Nhưng đừng để mọi thứ đi quá giới hạn, nhất là nếu như những nội dung đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp và khiến sếp không vui.

Mới đây, một anh chàng tên Cody Hidalgo đã đăng tải một ảnh gif nhân vật hoạt hình Elmo kèm theo nội dung "Boss makes a dollar, I make a dime. That's why I poop on company time." (Tạm dịch: Sếp làm việc lớn còn tôi thì làm việc nhỏ. Đó là lý do vì sao tôi đi nặng ở công ty trong giờ làm việc).

Dù nhìn qua thì có vẻ status này chẳng gây hại gì, thậm chí nhân vật hoạt hình Elmo rất đáng yêu, đặc biệt Cody đăng nó vào ngày chủ nhật - ngày không làm việc, thế nhưng đen đủi thay, cậu vẫn bị sa thải!

Sau đó, cậu này còn đăng tải đoạn tin nhắn mà sếp cậu đã thẳng tay "dằn mặt".

Tạm dịch lời của sếp: "Chúng tôi không thể làm ra được đồng nào nếu như bạn cứ "trẻ trâu" như vậy! Sao bạn không ở nhà và "đi nặng" hả? Tôi không hề thích những trò nhảm nhí này của bạn. Có lẽ một công ty khác sẽ hào hức hơn với sự xàm xí này, còn tôi thì không bao giờ. Chúc may mắn!"

Câu chuyện của Cody được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cư dân mạng đổ xô đi tìm bằng được trang Facebook của công ty kia. Họ bắt đầu đánh giá 1 sao và bình luận bằng những ảnh chế cười té ghế khác. Có lẽ lần này công ty kia đã dính phải một sao quả tạ rồi!

Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không, con trai của người sếp kia đã nhắn tin xúc phạm đến Cody và bắt anh gỡ bài viết xuống. Thậm chí, người này còn xỉ nhục và nhạo báng người con đã mất của Cody. Tất nhiên, chẳng đời nào Cody lại tha tội cho kẻ đã nói móc mỉa con mình.

Công ty kia bị chỉ trích nặng nề vì việc sa thải nhân viên một cách lố bịch. Có lẽ sau chuyện này, Cody sẽ nên tìm một môi trường khác tốt hơn. Dù vậy, các nàng công sở vẫn nên cẩn trọng với mọi nhất cử nhất động của bản thân khi sử dụng mạng xã hội nhé!

Theo W.O.B