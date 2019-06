Đang bình thường mẹ bầu 37 tuần tuổi bỗng co giật và hôn mê suốt 17 ngày liền bởi một biến chứng thai kỳ ít người quan tâm

Chị Thái, 32 tuổi, đến từ Đài Loan bất ngờ lên cơn co giật tại phòng khám khi thai nhi được 37 tuần tuổi. Ngap lập tức, xe cứu thương đã đưa sản phụ vào phòng cấp cứu tại bệnh viện Tung's Taichung MetroHarbor Hospital (Đài Loan). Tình trạng của sản phụ khi đó là toàn thân co giật, răng ngậm chặt, chảy máu mũi miệng, sắc môi tím tái, da lạnh, không đo được huyết áp.

Chị Thái nhập viện trong tình trạng toàn thân co giật, chảy máu mũi, miệng...

Bác sĩ Ngô Triệu đã tiến hành sinh mổ để cứu sống tính mạng hai mẹ con sản phụ. Sau 10 phút, em bé đã chào đời. Bác sĩ Ngô Triệu đã thực hiện biện pháp hồi sức tim phổi và cắm ống thở cho bé, đồng thời chuyển bé đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.



Riêng sản phụ sau khi được bác sĩ cấp cứu đã hồi phục mạch đập và huyết áp, nhưng tình hình chưa khả quan và vẫn còn xuất huyết. Ngoài truyền dịch và truyền máu, khoa tim mạch đã hỗ trợ sản phụ bằng cách áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (còn gọi là kỹ thuật ECMO). Sau khi tình trạng của sản phụ ổn định, bác sĩ Ngô Triệu tiến hành chụp CT và xác định sản phụ mắc hội chứng thuyên tắc ối, co giật và hội chứng đông máu rải rác nội mạch (DIC).

Các bác sĩ ăn mừng vì đã cứu sống thành công chị Thái và đứa con trong bụng.

Bác sĩ Ngô Triệu cho biết: "Trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, sản phụ đã được truyền hơn 30.000 đơn vị máu, gấp 7 lần lượng máu trong cơ thể người bình thường. Điều khiến bác sĩ kinh ngạc là chỉ tính riêng khoang bụng của sản phụ đã xuất huyết lượng máu đáng kể khoảng 5.350 đơn vị máu. Do tình trạng co giật nghiêm trọng, não bộ của sản phụ đã tổn thương do thiếu oxy nên sản phụ đã hôn mê 17 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thật may nhờ vào nghị lực của sản phụ và sự cổ vũ của gia đình nên sản phụ đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại.

Trường hợp của sản phụ Thái được đánh giá là một ca rất khó và vô cùng may mắn. Bởi hội chứng thuyên tắc ối có tỉ lệ tử vong khoảng 90%. Cho dù người bệnh may mắn sống sót nhưng rất hiếm trường hợp có thể tỉnh lại sau khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu".

Thuyên tắc ối là một cấp cứu sản khoa hiếm gặp do dịch nước ối, những tế bào thai nhi, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn máu mẹ thông qua nhau gây ra một phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng này gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính cho mẹ.

Dấu hiệu và triệu chứng của thuyên tắc ối bao gồm: - Khó thở đột ngột. – Nhiều dịch trong phổi (phù phổi). – Tụt huyết áp đột ngột. – Suy tim nặng mất khả năng bơm máu hiệu quả (trụy tim mạch); – Các tình trạng đe dọa sự sống như rối loạn đông máu (đông máu nội mạch lan tỏa). – Nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp. – Suy thai như là nhịp tim chậm. – Co giật. – Hôn mê.

