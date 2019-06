Mẹ bầu vỡ ối sớm ở tuần thứ 33, bác sĩ hoảng sợ khi thấy 1 bàn tay nhỏ đang thập thò bên dưới

3 giờ sáng, bệnh viện Zhengzhou Central Hospital Affiliated to Zhengzhou University (Trung Quốc) tiếp nhận trường hợp là sản phụ họ Vương nhập viện do vỡ ối sớm.

Bác sĩ Lưu Văn Chi ở khoa sản lập tức cho sản phụ uống thuốc giữ thai, kiểm soát cơn co thắt tử cung, thúc đẩy phổi của thai nhi phát triển, đồng thời giám sát tim thai. Kết quả siêu âm màu cho thấy: Chỉ số nước ối rất ít khoảng 20mm, nhịp tim thai ổn định là 143 nhịp/phút.

Gia đình chị Vương mong muốn giữ thai, bởi chỉ còn 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh và mong muốn của chị Vương là sinh thường.

Sản phụ họ Vương nhập viện trong tình trạng nguy kịch: vỡ ối sớm, sa dây rốn.

Bác sĩ Lưu Văn Chi khám thai sản phụ, cho biết: "Thai nhi chuyển động không rõ ràng".

Bác sĩ Lưu Văn Chi lập tức kiểm tra âm đạo của sản phụ, phát hiện cổ tử cung đã mở 3cm, bàn tay nhỏ của thai nhi đang thập thò ở cổ tử cung của người mẹ, bên cạnh đó là dây rốn đang chuyển động theo nhịp tim thai. Tình trạng của sản phụ được chẩn đoán là sa dây rốn.

Bác sĩ Lưu Văn Chi đã bảo vệ dây rốn của thai nhi bằng cách khom người luồn tay vào tử cung của sản phụ, nâng đầu và tay của thai nhi để tránh chèn áp dây rốn.

3 phút sau, sản phụ được đưa vào phòng cấp cứu. 8 giờ 44 phút ca phẫu thuật được tiến hành, 8 giờ 46 phút thai nhi chào đời trong sự vui mừng của cả ê kíp bác sĩ. Bởi em bé sinh thiếu tháng nên sau đó em phải tạm rời xa vòng tay của mẹ để được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.



Sa dây rốn là gì?

Sa dây rốn là 1 biến chứng sản khoa nguy hiểm và có thể gây suy thai (Ảnh minh họa).

Sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể xảy ra lúc còn ối (sa dây rốn trong bọc ối) hay nguy hiểm hơn là sa dây rốn sau khi vỡ ối. Sa dây rốn là một cấp cứu hàng đầu vì gây suy thai cấp do cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông hoặc do khi bị sa ra ngoài âm đạo, việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ do co thắt của các mạch máu dây rốn. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Đây là một trong những tai biến sản khoa gây hậu quả là suy thai cấp nếu mổ cấp cứu lấy thai chậm, thai nhi sẽ bị suy hô hấp, hôn mê và tử vong hoặc nếu sống sót bé dễ bị tổn thương não do thiếu ôxy dẫn đến di chứng. Tùy từng trường hợp sa dây rốn mà thai nhi có thể tử vong ngay trong bụng mẹ, thậm chí trong thời gian từ vài phút đến gần 30 phút. Vì thế nên khi phát hiện sản phụ bị sa dây rốn thì biện pháp phẫu thuật cứu thai nhi là ưu việt nhất.

Theo Sohu