Đan Trường tung ảnh đẹp trai ngời ngời, trẻ như 20 tuổi chứ chẳng ai nghĩ đã 42

Sau thời gian dài tập trung ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước, Đan Trường chính thức giới thiệu dự án được anh và ê-kíp ấp ủ trong nhiều tháng. Cụ thể, lần này Đan Trường sẽ giới thiệu và phát hành chiếc USB mang tên The Best of Đan Truong's songs đến khán giả yêu nhạc.

Nam ca sĩ cho biết đây là kế hoạch được cả ê-kíp ấp ủ từ trước đó, nó như một món quà tri ân người hâm mộ đã yêu mến, ủng hộ anh thời gian qua. Ngoài ra, Đan Trường cũng tiết lộ những hình ảnh tươi trẻ, tràn đầy năng lượng của mình. Dù đã 42 tuổi nhưng Đan Trường vẫn tạo cảm giác như chỉ mới đôi mươi.



Hình ảnh mới nhất của Đan Trường.

USB - The Best of Đan Truong's songs là dự án bao gồm 165 bài hát từ năm 1997, gắn liền với tên tuổi của Đan Trường khi mới chập chững vào nghề. Nam ca sĩ mất hơn 3 tháng để chuẩn bị cho dự án lần này. Anh cho biết việc tổng hợp lại các sản phẩm âm nhạc trước đây và thực hiện thành một USB không phải là đơn giản.

Nói về ý tưởng thực hiện dự án này, Đan Trường thừa nhận anh từng đi hát ở nhiều địa điểm khác nhau và chứng kiến những câu chuyện xúc động về việc nhiều khán giả có hoàn cảnh khó khăn muốn nghe nhạc thần tượng.

Đan Trường năm nay đã 42 tuổi.

Theo nam ca sĩ, anh cũng có những điều chỉnh nhất định về kinh phí phát hành để đảm bảo việc phù hợp với túi tiền của người nghe.