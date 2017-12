Dàn sao Người mẫu sau 20 năm: Người yên bề gia thất, kẻ đối mặt với tấn bi kịch chồng bị sát hại dã man

aFamily.vn>Giải trí

Phim Người mẫu lấy bối cảnh sàn catwalk và những câu chuyện tranh đấu đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của thế giới thời trang. Nữ sinh viên khoa thiết kế Kyung Ri (Kim Nam Joo) mơ ước trở thành người mẫu, được sải bước trên sàn catwalk bên cạnh Won Joon (Han Jae Suk) – ngôi sao sáng giá của làng thời trang. Chàng công tử nhà giàu, người mẫu Lee Jung (Jang Dong Gun) đầy tham vọng nhưng khi chạm đến vinh quang mới nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình.



Người mẫu thu hút sự quan tâm của khán giả trên khắp châu Á nhờ lối dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn, đầy kịch tính. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt thời trang ở khu vực, trong đó có Việt Nam. Thành công vang dội này giúp tên tuổi dàn diễn viên trong phim vươn lên trở thành những ngôi sao sáng giá của làng điện ảnh xứ Hàn. Tính đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống mỗi người mỗi khác nhưng nhìn chung đa số đều viên mãn, chỉ trừ mỗi Song Sun Mi.

Jang Dong Gun

Có thể nói 1997 là năm thăng hoa của Jang Dong Gun khi vừa gặt hái thành công trong Anh em nhà bác sĩ, anh lại tiếp tục gây bão với vai diễn Lee Jung trong Người mẫu. Với gương mặt điển trai gây thương nhớ, Jang Dong Gun lại một lần nữa khẳng định vị thế nam thần màn ảnh.

Nhờ bước đệm vững chắc này, Jang Dong Gun bắt đầu lấn sân điện ảnh để nâng tầm tên tuổi cũng như phản pháo lại những lời chỉ trích anh là “bình hoa di động”. Những tác phẩm đình đám có sư góp mặt của Jang Dong Gun như Friends, Đội bảo vệ bờ biển, Cờ bay phấp phới, Bão lớn… đều gây nên cơn sốt phòng vé không nhỏ, đưa anh trở thành ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất châu Á. Năm 2012, sau 12 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Jang Dong Gun bất ngờ trở lại trong Phẩm chất quý ông. Bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ khắc họa một cách thực tế cuộc sống của các quý ông lịch lãm và cuốn hút.

Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ, Jang Dong Gun còn khiến mọi người ghen tị với tổ ấm gia đình vô cùng hạnh phúc với nữ diễn viên Go So Young. Cả hai có cơ hội gặp gỡ nhau trên phim trường Gió thổi khúc tình yêu và duy trì tình bạn suốt nhiều năm trước khi “đơm hoa kết trái” thành tình yêu vào năm 2007. Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào tháng 5/2010 bằng một đám cưới xa hoa nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Sau 7 năm chung sống, ngôi nhà nhỏ nay đã tràn ngập tiếng cười của 2 thiên thần – 1 trai, 1 gái.

Han Jae Suk

Đảm nhận vai nam thứ bên cạnh Jang Dong Gun song Han Jae Suk không hề lép vế. Anh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc lẻm cùng lối diễn xuất được đánh giá cao. Sau Người mẫu, Han Jae Suk tiếp tục “thừa thắng xông lên” oanh tạc màn ảnh nhỏ với hàng loạt vai diễn đáng nhớ trong Tình yêu trong sáng, Hoa hướng dương, Giày thủy tinh… song có lẽ anh vẫn thiếu một chút may mắn để có thể đột phá trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. Han Jae Suk cũng thử sức sang lĩnh vực điện ảnh nhưng cũng không khá khẩm hơn.

Năm 2004, Han Jae Suk bị phanh phui việc đưa ra bệnh án giả để xin được hoãn nhập ngũ. Sau khi bị phát giác, anh phải xuất hiện khám sức khỏe dưới sự giám sát của quân đội và nhập ngũ bổ sung. Scandal trốn nghĩa vụ gây ảnh hưởng không ít đến hình tượng của nam diễn viên khiến anh bị cả dư luận chỉ trích và phải tổ chức họp báo xin lỗi trước khi nhập ngũ.

Han Jae Suk sau khi xuất ngũ vẫn tham gia phim ảnh nhưng sự nghiệp không mấy tiến triển. Đến năm 2013, anh tổ chức đám cưới với nữ diễn viên Park Sol Mi sau 2 năm công khai yêu đương. Sau khi kết hôn, Han Jae Suk lui về “ở ẩn”, không nhận bất kỳ lời mời đóng phim và rất hiếm khi tham gia sự kiện.

Kim Nam Joo

Sau vai diễn Kyung Rin, Kim Nam Joo một bước vươn lên trở thành sao hạng A trong lĩnh vực phim ảnh lẫn quảng cáo. Bên cạnh giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của đài SBS, cô còn nhận được không ít hợp đồng quảng cáo và “cá kiếm” được không ít. Theo nhận xét của giới chuyên môn, ở thập niên 90, không có bất kỳ ngôi sao nào đủ tầm để vượt qua tên tuổi của Kim Nam Joo trong lĩnh vực quảng cáo. Ngoài ra, cô còn tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Con tim đa tình, Rời xa lòng anh, Ông Trùm, Cảnh sát trẻ…

Năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Nam Joo bất ngờ quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Từ sau khi kết hôn với nam diễn viên Kim Seung Woo, cô lui về hậu trường và tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình. Quyết định này của Kim Nam Joo khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn, nhiều người cho rằng Kim Seung Woo hết thời muốn “dựa hơi” danh tiếng của vợ, một số khác “ác miệng” hơn đồn rằng cái thai trong bụng của Kim Nam Joo thực chất là con của cô với tình cũ. Những lời chỉ trích này vô tình tạo áp lực lên hôn nhân của 2 ngôi sao, khiến họ từng có ý nghĩ sang Mỹ định cư, tránh thị phi nhưng may mắn đến nay họ vẫn duy trì được hạnh phúc.

Năm 2009, Kim Nam Joo bắt đầu trở lại đường đua phim ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng với vai diễn trong Vợ tôi là số 1. Hiện tại, ở tuổi 46, cô vẫn giữ được nét đẹp thời thanh xuân và là gương mặt đắt show chụp ảnh tạp chí, quảng cáo.

So Ji Sub

Người mẫu là một trong những bộ phim đầu tay của So Ji Sub. Trong phim, anh đảm nhận vai Song Kyung Chul – em trai của Kim Nam Joo, nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Sau này nhìn lại những hình ảnh của So Ji Sub trong phim, người ta mới vỡ lẽ thì ra anh cũng từng đóng Người mẫu. Nhiều năm sau đó, anh vẫn nhận về vai diễn nhỏ để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất.

Mãi đến năm 2002, So Ji Sub mới được trao cơ hội tỏa sáng trong Giày thủy tinh rồi lại tiếp tục lấy hết nước mắt khán giả với vai diễn Cha Moo Hyuk trong Xin lỗi anh yêu em. So Ji Sub hiện tại ở tuổi 40 đã trở thành quý ông độc thân quyến rũ nhất xứ sở kim chi, nam thần quảng cáo số 1 và là hình mẫu lý tưởng trong mộng của hàng triệu các cô gái.

Được nhiều người săn đón song đường tình duyên của So Ji Sub lại khá lận đận. Những ngày đầu khởi nghiệp, So Ji Sub và Kim Hyun Soo từng có thời gian dài hẹn hò trước khi trở thành thành đồng nghiệp của nhau và hợp tác trong Giày thủy tinh. Năm 2013, nam tài tử vướng tin đồn tình cảm với cựu thành viên After School, Jooyeon nhưng có vẻ cuộc tình này cũng không đi đến đâu khi cô nàng hiện tại đang bị gán ghép với G-Dragon. Ở tuổi tứ tuần, So Ji Sub cho biết anh chưa tự tin để bắt đầu cuộc sống hôn nhân dù từng có thời gian mong muốn kết hôn sớm. Cộng với việc chưa tìm được người bạn đời phù hợp cũng khiến nam diễn viên không dám đặt quá nhiều kỳ vọng.

Song Sun Mi

Năm 1997, Song Sun Mi mới chập chững vào nghề đã nhận được lời mời tham gia Người mẫu. Trong phim, cô vào vai Kim Yi Joo – nàng người mẫu ngây thơ, chân tình. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên và nhập vai, Song Sun Mi nhận được nhiều sự chú ý và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa. Song, trong những tác phẩm tiếp theo, nữ diễn viên bị chê diễn xuất 1 màu, chỉ là cái bóng bên cạnh các ngôi sao khác. Suốt thời gian sau đó, cô chỉ xuất hiện trên sàn catwalk. Đến năm 2004, người đẹp được khen ngợi diễn xuất tuyệt vời khi xuất hiện trong Cuộc chiến hoa hồng bên cạnh Choi Jin Sil. Song Sun Mi bảy tỏ thời điểm ấy đối với cô chẳng khác gì được bước lên đỉnh vinh quang lần nữa. Những năm trở lại đây, cô vẫn chăm chỉ đóng phim.

Năm 2006, Song Sun Mi lên xe hoa với chồng đại gia - ông Ko. Cuộc sống đáng mơ ước của nữ diễn viên bỗng chốc trở thành tấn bi kịch vào cuối tháng 8 vừa qua khi ông Ko bị sát hại. Theo kết luận cuối cùng của công tố viên, cái chết của ông Ko có liên quan đến âm mưu chiếm đoạt khối tài sản nghìn tỉ và bản hợp đồng ám sát. Đáng nói hơn, chủ mưu của vụ việc này là ông Kwak, anh họ của nạn nhân. Sự việc gây chấn động dư luận Hàn của một thời gian dài và khiến Song Sun Mi cũng chịu không ít áp lực.

