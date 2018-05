Dân mạng đồn đoán Hồ Ngọc Hà sẽ là mentor "Asia's Next Top Model" mùa thứ 6

Mới đây, dân mạng bắt đầu truyền tai nhau tin tức rằng liệu Hồ Ngọc Hà có phải là mentor cho cuộc thi Asia's Next Top Model mùa thứ 6 hay không. Tin đồn này bắt nguồn từ một bức hình Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang cá nhân. Địa điểm check in tại Bangkok, Thái Lan kèm theo dòng caption đầy ẩn ý khiến dân mạng không khỏi đoán già đoán non rằng nữ nghệ sĩ sang Thái là để tham gia Asia's Next Top Model.

Bức ảnh này được Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang cá nhân của mình với địa điểm check in là tại Bangkok, Thái Lan.

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà úp mở rằng mình vừa đến Thái Lan và chuẩn bị sẵn sàng cho lịch trình vào ngày kế tiếp tại đây. Trùng hợp, thời gian Hà Hồ sang Thái làm việc lại đúng vào lúc Asia's Next Top Model mùa 6 bắt đầu những ngày thi đầu tiên.



Cựu HLV The Face trước đó còn từng chia sẻ rằng mình sẽ tham gia vào một chương trình vào năm 2018 và sẽ khá bận rộn với chương trình này nhưng vẫn chưa thể tiết lộ cụ thể. Chính những tiết lộ này của Hồ Ngọc Hà lần nữa được các fan "đào mộ" trở lại và cho rằng chương trình năm 2018 mà cô nhắc đến liệu có phải Asia's Next Top Model hay là không đây?

Bên cạnh đó, một tin tức khác cũng đnag được dân mạng đồn ầm lên đó là sự trở lại Asia's Next Top Model của Minh Tú với vai trò khách mời. Ở mùa 5, Minh Tú đã mang về vinh dự cho nước nhà khi xuất sắc vươn lên vị trí á quân của cuộc thi và vượt qua hàng loạt những đối thủ nặng ký khác.



Sau khi trở về từ Asia's Next Top Model mùa 5, Minh Tú đã được mời lên thẳng vị trí HLV The Face 2017. Các fan của cô cũng vô cùng tò mò rằng nếu Minh Tú thật sự trở lại với Asia's Next Top Model thì vai trò của cô nàng sẽ là gì. Liệu Minh Tú sẽ là giám khảo khách mời hay người hướng dẫn ở một thử thách đặc biệt nào đó? Tất cả vẫn còn nằm trong vòng bí mật và những thông tin này sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới.